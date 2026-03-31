Βαλτική Θάλασσα: Μυστήριο με φάλαινα που προσάραξε –Έμεινε ακίνητη σε βάθος δύο μέτρων - iefimerida.gr

Μία φάλαινα που εντοπίστηκε στη Βαλτική Θάλασσα παραμένει σχεδόν ακίνητη σε ρηχά νερά κοντά στις γερμανικές ακτές.

Η κατάσταση της υγείας της έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους ειδικούς.

Το μεγαλόσωμο θηλαστικό που εκτιμάται μεταξύ 12 και 15 μέτρων και βάρους περίπου 10 τόνων, εντοπίστηκε αρχικά προσαραγμένο σε αμμοσύρτη κοντά στο Τίμεντορφερ Στραντ. Ανήκει στην κατηγορία των καμπουρο-φάλαινων που θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, ενώ ακόμη πιο σπάνια θα τις δει κανείς σε νερά της Βαλτικής. Η διαχείρισή τους κρίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιχείρηση διάσωσης της φάλαινας

Μετά από πολυήμερες και συντονισμένες προσπάθειες διάσωσης, στις οποίες συμμετείχαν διασώστες και ειδικοί, το ζώο κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα που διαμόρφωσαν τον βυθό γύρω του, δημιουργώντας ένα είδος διαύλου που του επέτρεψε να κινηθεί. Ωστόσο, αντί να κατευθυνθεί προς τη Βόρεια Θάλασσα και τον φυσικό του βιότοπο στον Ατλαντικό Ωκεανό, η φάλαινα κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση, παραμένοντας σε παράκτια ύδατα.

Η φάλαινα βρίσκεται στον κόλπο του Βίσμαρ, σε βάθος περίπου δύο μέτρων, χωρίς εμφανή σημάδια δραστηριότητας. Οι επιστήμονες που παρακολουθούν την κατάσταση εκτιμούν ότι είναι εξασθενημένο και έντονα στρεσαρισμένο. Παρότι διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία, επισημαίνουν ότι η απουσία κίνησης αποτελεί ανησυχητικό σημάδι.

Βρήκαν δίχτυα στο στόμα της

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία υπολειμμάτων αλιευτικών διχτυών στο στόμα της φάλαινας. Κατά τη διάρκεια προηγούμενης επιχείρησης διάσωσης αφαιρέθηκαν κάποια προσβάσιμα τμήματα, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν τα υπόλοιπα επηρεάζουν ζωτικές λειτουργίες, όπως η σίτιση ή η αναπνοή. Οι ειδικοί δεν μπορούν ακόμη να διαπιστώσουν αν υπάρχει εσωτερική απόφραξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη δημιουργία ζώνης αποκλεισμού σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται το ζώο, προκειμένου να περιοριστεί η ανθρώπινη παρουσία και να αποφευχθεί επιπλέον στρες. Παράλληλα, τα πλοία ενημερώνονται μέσω ασυρμάτου ώστε να διατηρούν ασφαλή απόσταση.

Το περιβάλλον στη Βαλτική Θάλασσα είναι ακατάλληλο για το εν λόγω θηλαστικό λόγω των ρηχών νερών και της χαμηλής αλατότητας, ενώ παράλληλα δεν είναι μεγάλη η διαθεσιμότητα για τροφή. Οι ειδικοί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ελπίζοντας ότι το ζώο θα καταφέρει να ανακτήσει δυνάμεις και να κινηθεί ξανά προς ασφαλέστερα και βαθύτερα νερά, αποφεύγοντας μια δυσμενή κατάληξη.