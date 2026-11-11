Συναγερμός στη Βαλτική: Πάνω από 150 ουκρανικά drones χτύπησαν λιμάνι της Ρωσίας -Σε επιφυλακή Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική Θάλασσα, στη βορειοδυτική Ρωσία, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τρεις εργαζόμενοι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram την Τετάρτη, ο Ντροζντένκο ανέφερε επίσης ότι από την επίθεση τέθηκε εκτός λειτουργίας ένας υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια των επιθέσεων καταρρίφθηκαν 150 drones πάνω από την περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκονται επίσης μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου και η Αγία Πετρούπολη, γενέτειρα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Αναφορές για εκρήξεις και σε άλλες ρωσικές περιοχές

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Kyiv Independent, τα ουκρανικά drones έπληξαν το Ουστ-Λούγκα τη νύχτα. Ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης ανέφεραν εκρήξεις και πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία.

Επιθέσεις με drones καταγράφηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας. Στην περιφέρεια του Σμολένσκ υπέστη ζημιές κτίριο κατοικιών, ενώ στην πόλη Τβερ ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα. Στη Δημοκρατία της Αντιγκέα αναφέρθηκαν εκρήξεις και φωτιά στην οροφή πολυκατοικίας, έπειτα από φερόμενη ενεργοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κόμβος εξαγωγών πετρελαίου και στόχος κυρώσεων

Το Ουστ-Λούγκα αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων, σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων. Έχει τεθεί υπό κυρώσεις από την ΕΕ, τον Καναδά, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Ελβετία, λόγω του ρόλου του στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λιμάνι χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» και άλλων πρακτικών υψηλού κινδύνου στη ναυτιλία, με στόχο την παράκαμψη των κυρώσεων. Τα πλοία αυτά συχνά χρησιμοποιούν ψευδείς σημαίες ή ξένη νηολόγηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συναγερμός στην Βαλτική

Δεν είναι η πρώτη φορά που ουκρανικές δυνάμεις πλήττουν εγκαταστάσεις στο Ουστ-Λούγκα. Την 1η Σεπτεμβρίου, drones έπληξαν το συγκρότημα Novatek-Ust-Luga, προκαλώντας ζημιές σε βασικά τμήματα μονάδας επεξεργασίας πετρελαίου και σε άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και μεγάλη πυρκαγιά, όπως επιβεβαίωσε η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Την ίδια ώρα, η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία προειδοποίησαν την Τετάρτη για απειλή drones στον εναέριο χώρο κοντά στη Λευκορωσία, ενώ η γειτονική Φινλανδία υιοθέτησε προσωρινούς περιορισμούς σε τμήματα του εναέριου και θαλάσσιου χώρου της, εν μέσω των επιθέσεων.