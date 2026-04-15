«Βaby Jessica»: Συνελήφθη η γυναίκα που πριν 39 χρονια είχε συγκινήσει όλες τις ΗΠΑ -Είχε πέσει ως παιδί σε πηγάδι - iefimerida.gr

Η Τζέσικα ΜακΚλουρ Μοράλες, η γυναίκα που συγκίνησε ολόκληρο τον κόσμο όταν ως νήπιο διασώθηκε από ένα πηγάδι, συνελήφθη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι της στην κομητεία Μίντλαντ του Τέξας. Η 40χρονη συνελήφθη επί τόπου και κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης σε υπόθεση οικογενειακής βίας. Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, το ύψος της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.

Η διάσωση νηπίου από πηγάδι που είχε συγκλονίσει τον κόσμο

Η υπόθεση επαναφέρει στη δημοσιότητα την ιστορία που είχε καθηλώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο τον Οκτώβριο του 1987. Τότε, η μόλις 18 μηνών «Baby Jessica» είχε πέσει σε ένα στενό πηγάδι, σε βάθος περίπου 6,7 μέτρων, ενώ έπαιζε στην αυλή της θείας της. Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 58 ώρες και μεταδόθηκε ζωντανά από τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα που διέκοπταν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν τις εξελίξεις στην επιχείρηση διάσωσης.



Οι διασώστες χρειάστηκε να ανοίξουν παράλληλες σήραγγες μέσα σε βράχο για να φτάσουν στο παιδί. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκε να τραγουδά, συγκινώντας το κοινό. Τελικά ένας διασώστης κατάφερε να την φτάσει μέσα από ένα στενό τούνελ και να την επαναφέρει στην επιφάνεια. Το παιδί υπέστη πολλαπλές επεμβάσεις λόγω των τραυματισμών της.

Η ιστορία του νηπίου είχε προκαλέσει τεράστια συγκίνηση. Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «όλοι στην Αμερική έγιναν νονοί της Τζέσικα».

Τι έκανε στη ζωή της

Στη μετέπειτα ζωή της, η ΜακΚλουρ Μοράλες αποφοίτησε από το λύκειο το 2004, παντρεύτηκε τον σύζυγό της το 2006 και απέκτησαν δύο παιδιά. Στα 25 της χρόνια απέκτησε πρόσβαση σε καταπίστευμα ύψους 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, που είχε δημιουργηθεί από δωρεές πολιτών μετά το ατύχημα. Ωστόσο, μέρος των χρημάτων χάθηκε λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Αποφάσισε να διαθέσει τα χρήματα που της είχαν απομείνει για την αγορά ενός σπιτιού για την οικογένειά της στο Μίντλαντ.

Το 2022, η ΜακΚλουρ Μοράλες δήλωσε στο περιοδικό People ότι η διάσωσή της από το πηγάδι της έδωσε την οπτική να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία τις οικονομικές της δυσκολίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που έλαβε.



Στο παρελθόν εργαζόταν σε δημοτικό σχολείο ως δασκάλα ειδικής αγωγής, ενώ σήμερα -σύμφωνα με τη σελίδα της στο Facebook- εργάζεται σε τοπική επιχείρηση.