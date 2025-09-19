Β.Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε άνευ προηγουμένου δομικές drones εφόρμησης - iefimerida.gr

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε άνευ προηγουμένου δοκιμή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, συμπεριλαβανομένων drones εφόρμησης, ενθαρρύνοντας την έρευνα και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για στρατιωτικούς σκοπούς, μεταδίδει σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Ειδικοί συνδέουν την εξέλιξη αυτή του βορειοκορεατικού οπλοστασίου με τη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία, θεαματικότερη εκδήλωση της οποίας ήταν η αποστολή στρατιωτικών της Βόρειας Κορέας για να πολεμήσουν στην περιφέρεια Κουρσκ εναντίον στρατευμάτων της Ουκρανίας, στο έδαφος της οποίας εισέβαλε ο ρωσικός στρατός τον Φεβρουάριο του 2022.

Όπως διακρίνεται σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε επίσης από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, απογειώνεται drone μεγάλου μεγέθους ενώ κατόπιν εξαπολύεται μικρότερο, το οποίο καταστρέφει στόχο, στο πλαίσιο των δοκιμών.

Οι δοκιμές «έδειξαν καθαρά» την «εξαίρετη αποτελεσματικότητα στη μάχη των τακτικών drones επίθεσης» της Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα το πρακτορείο. Τα όπλα αυτά, σύμφωνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, δίνουν «μείζον στρατιωτικό πλεονέκτημα» και η ανάπτυξή τους είναι «καθήκον προτεραιότητας» στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του βορειοκορεατικού στρατού.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης αξίωσε ακόμη να υπάρξει «ταχεία ανάπτυξη» της «τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης» και να «επεκταθεί και να ενισχυθεί η δυναμικότητα της σειριακής παραγωγής drones», πάντα σύμφωνα με το KCNA.

Η ανάπτυξη drones εφόρμησης είχε αναγγελθεί πέρυσι από μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.