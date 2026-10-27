 Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Αννόβερο -Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες - iefimerida.gr
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Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Αννόβερο -Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Μέλη της γερμανικής αστυνομίας
Μέλη της γερμανικής αστυνομίας / Φωτογραφία αρχείου: AP / Michael Probst
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Συναγερμός σήμανε στο Αννόβερο της Γερμανίας το βράδυ της Δευτέρας, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος.

Όπως μεταδίδει η Bild, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μερικοί εκ των οποίων σοβαρά.

Αννόβερο: Η Αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του οχήματος

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος, ωστόσο ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν πεζή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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