Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Αννόβερο -Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο Αννόβερο της Γερμανίας το βράδυ της Δευτέρας, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος.
Όπως μεταδίδει η Bild, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μερικοί εκ των οποίων σοβαρά.
Αννόβερο: Η Αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του οχήματος
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος, ωστόσο ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν πεζή.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
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