Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Αννόβερο -Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο Αννόβερο της Γερμανίας το βράδυ της Δευτέρας, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος.

Όπως μεταδίδει η Bild, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μερικοί εκ των οποίων σοβαρά.

Αννόβερο: Η Αστυνομία άνοιξε πυρ κατά του οχήματος

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος, ωστόσο ο δράστης ή οι δράστες διέφυγαν πεζή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.