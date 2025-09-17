 Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ -Υπό κράτηση ένας ύποπτος - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ -Υπό κράτηση ένας ύποπτος

Αυτοκίνητο FBI
Το αυτοκίνητο της επίθεσης στα γραφεία του FBI. Φωτογραφία: χ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κόκκινος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του στη μεταλλική πύλη των γραφείων του FBI στο Πίτσμπουργκ.

Οι αρχές χαρακτήρισαν το γεγονός ως στοχευμένη «τρομοκρατική επίθεση.

Όπως δήλωσε ο πράκτορας του FBI, Κρίστοφερ Τζορντάνο σε συνέντευξη τύπου, ως ύποπτος, αναγνωρίστηκε ο Ντόναλντ Χένσον από το Πεν Χιλς της Πενσυλβάνια. Φέρεται να χτύπησε την πύλη εισόδου γύρω στις 2:40 π.μ. με ένα λευκό sedan Toyota. Στη συνέχεια άρπαξε μια αμερικανική σημαία από το εσωτερικό του οχήματος και την πέταξε πάνω από την πύλη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χένσον τράπηκε σε φυγή πεζός μετά το συμβάν και θεωρήθηκε επικίνδυνος. Συνελήφθη ώρες αργότερα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν ήταν οπλισμένος, όπως αναφέρει το Fox News.

Κανένα μέλος του προσωπικού του FBI δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

«Το βλέπουμε αυτό ως τρομοκρατική ενέργεια κατά του FBI», δήλωσε ο Giordano, σύμφωνα με το CBS. «Ήταν μια στοχευμένη επίθεση σε αυτό το κτίριο».

Εκπρόσωπος του FBI ωστόσο, προσπάθησε αργότερα να υποβαθμίσει το συμβάν, λέγοντας στο CNN ότι η υπηρεσία δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Henson, πρώην στρατιωτικός, μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ FBI ΗΠΑ αυτοκίνητο επίθεση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ