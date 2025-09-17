Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ -Υπό κράτηση ένας ύποπτος - iefimerida.gr

Κόκκινος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του στη μεταλλική πύλη των γραφείων του FBI στο Πίτσμπουργκ.

Οι αρχές χαρακτήρισαν το γεγονός ως στοχευμένη «τρομοκρατική επίθεση.

Όπως δήλωσε ο πράκτορας του FBI, Κρίστοφερ Τζορντάνο σε συνέντευξη τύπου, ως ύποπτος, αναγνωρίστηκε ο Ντόναλντ Χένσον από το Πεν Χιλς της Πενσυλβάνια. Φέρεται να χτύπησε την πύλη εισόδου γύρω στις 2:40 π.μ. με ένα λευκό sedan Toyota. Στη συνέχεια άρπαξε μια αμερικανική σημαία από το εσωτερικό του οχήματος και την πέταξε πάνω από την πύλη.

Ο Χένσον τράπηκε σε φυγή πεζός μετά το συμβάν και θεωρήθηκε επικίνδυνος. Συνελήφθη ώρες αργότερα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν ήταν οπλισμένος, όπως αναφέρει το Fox News.

Κανένα μέλος του προσωπικού του FBI δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

«Το βλέπουμε αυτό ως τρομοκρατική ενέργεια κατά του FBI», δήλωσε ο Giordano, σύμφωνα με το CBS. «Ήταν μια στοχευμένη επίθεση σε αυτό το κτίριο».

Εκπρόσωπος του FBI ωστόσο, προσπάθησε αργότερα να υποβαθμίσει το συμβάν, λέγοντας στο CNN ότι η υπηρεσία δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Henson, πρώην στρατιωτικός, μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.

