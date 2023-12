Αυτό το τραγούδι «εκθρόνισε» από την κορυφή των charts το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey - iefimerida.gr

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το τραγούδι που κυριαρχεί στα χριστουγεννιάτικα playlists και στην κορυφή των charts είναι το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey. Ωστόσο, φέτος ένα τραγούδι από πολύ παλιά «εκθρόνισε» τη Mariah Carey από την πολυπόθητη πρώτη θέση.

Πρόκειται για το «Rockin' Around the Christmas Tree», το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Brenda Lee που κυκλοφόρησε πρώτη φορά πριν από 65 χρόνια και συγκεκριμένα το 1958 και σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 singles charts, όπως ανέφερε το Billboard χθες Δευτέρα. Είναι η πρώτη φορά που το τραγούδι ανέβηκε στην κορυφή Billboard Hot 100 singles charts, έχοντας στο παρελθόν αναρριχηθεί έως το νούμερο 2.

