Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη -Πού εντοπίστηκε το νέο κοίτασμα-μαμούθ - iefimerida.gr

Σε μια εποχή όπου το λίθιο θεωρείται ο νέος «χρυσός», ένα νέο κοίτασμα έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και να δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελούν πλέον κεντρική προτεραιότητα τόσο για τις Βρυξέλλες όσο και για τους κατασκευαστές, που αναζητούν βιώσιμα πλάνα μετάβασης στη νέα πράσινη εποχή. Ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, και συγκεκριμένα η πρόσβαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες για τις μπαταρίες.﻿

