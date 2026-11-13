Αυτό είναι το νησί της Maserati -Πού κατασκευάζεται

Ανοιχτά των ακτών του Ντουμπάι η αυτοκινητοβιομηχανία από τη Μπολόνια με σήμα της Τρίαινα παρουσίασε το «Maserati Island» ένα οικιστικό συγκρότημα 840 κατοικιών με θέα τη θάλασσα, που αναμένεται να κατοικηθούν από το 2030 και έπειτα.

Την μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επέλεξε η Maserati για την επέκταση των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων, αποφασίζοντας πως το Ντουμπάι θα φιλοξενήσει ένα επαναστατικό εγχείρημα που «σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της μάρκας.

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