Αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να ξεχάσεις το αυτοκίνητο -Γιατί όλοι οι αστυνομικοί έχουν βγει στους δρόμους - iefimerida.gr

﻿Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τροχαίας, από τις 13 έως τις 19 Απριλίου 2026, διεξάγονται μαζικοί αστυνομικοί έλεγχοι σε όλη την Ευρώπη, με το ενδιαφέρον των αρμόδιων αρχών να επικεντρώνεται στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Πανευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της υπερβολικής ταχύτητας στους δρόμους της «γηραιάς ηπείρου», με 28 ευρωπαϊκές χώρες -συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας -να συμμετάσχουν στην επιχείρηση που οργανώνει η Roadpol.﻿

