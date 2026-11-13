Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: «Δώστε επαρκή κονδύλια για τα ελληνικά νησιά»

«Η οικονομική στήριξη των νησιών αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της Οικονομικής και Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε», τόνισε, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς.

Ο ίδιος, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της ΕΕ, κάλεσε τους Ευρωπαίους «να μην περικόπτονται από τα νησιά οι χρηματοδοτήσεις» και ζήτησε «περισσότερα κονδύλια προς τα νησιά».

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Ο ευρβουλευτής της ΝΔ έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του την ενίσχυση της νησιωτικότητας στο νέο Πολυετή Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Ο κ. Αυτιάς επισήμανε ότι τα αυξημένα κονδύλια για τα ελληνικά νησιά, θα αποτελέσουν ισχυρή βάση για την ανάπτυξή τους. Όπως ανέφερε, «τα νησιά δεν είναι μόνο για τουρισμό έχουν ανάγκες, έχουν πολλές ανάγκες. Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και ως Έλλην ευρωβουλευτής, με πολλά νησιά στην πατρίδα μου, είναι πάρα πολλά και 227 από αυτά κατοικούνται, έχουν ανάγκη από μεταφορές, έχουν ανάγκη από ενέργεια, έχουν ανάγκη από υγεία και παιδεία. Η ανάπτυξη, δε, πρέπει να σταματά εκεί όπου σταματά η θάλασσα. Ζητώ λοιπόν την απόλυτη στήριξή σας».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το μήνυμα του Γ. Αυτιά ήταν σαφές: "η περιφερειακή ανάπτυξη δεν πρέπει να σταματά εκεί όπου σταματά η θάλασσα". Ως εκ τούτου ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2028-2034 πρέπει να διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για τα ελληνικά νησιά».

ΑΠΕ - ΜΠΕ