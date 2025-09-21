Αυτή την ώρα η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Κατάμεστο το στάδιο, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας, επικήδειος από τον Τραμπ - iefimerida.gr

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με τις ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς, τελείται η κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.



Το στάδιο των Arizona Cardinals στο Φοίνιξ είναι κατάμεστο με πάνω από 63.000 ανθρώπους να έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους, μετά από ώρες σε αναμονή προκειμένου να περάσουν τους αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, για να πουν το τελευταίο αντίο στον πιο επιδραστικό εκπρόσωπο του κινήματος MAGA. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι θα βρίσκονται εκτός του σταδίου ενώ πολλοί είναι αυτοί που θα παρακολουθήσουν την τελετή από τις τηλεοράσεις τους.



Σε κάθε μία από τις 63.000 θέσεις εντός του σταδίου υπάρχει μία αφίσα του δολοφονηθέντος Τσάρλι Κερκ με σύνθημα «ποτέ να μην παραδοθούμε» αλλά και ένα βραχιολάκι στο οποίο αναγράφεται η φράση «Είμαστε όλοι Τσάρλι Κερκ».

Πολλοί από τους παραβρισκόμενους φορούν κόκκινα, λευκά και μπλε ρούχα, καουμπόικες μπότες και καπέλα «MAGA», δεδομένου ότι είχε ανακοινωθεί πως ο ενδυματολογικός κώδικας είναι «Sunday best – κόκκινο, λευκό ή μπλε».

Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους

Στην τελετή αναμένεται να εκφωνήσουν επικήδειους, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, καθώς επίσης και ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ.



Ο Έλον Μασκ μεταξύ των παραβρισκόμενων στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ