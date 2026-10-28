 Αυτή είναι η πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία -Γιατί δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς στα θρανία -Γιατί δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει

Πινακίδα διασταύρωση
Η πινακίδα που βρίσκουμε στους ισπανικούς δρόμους
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR


Μια άγνωστη πινακίδα για τους περισσότερους οδηγούς έχει κάνει την εμφάνισή της στους δρόμους της Ευρώπης, προκαλώντας απορίες σχετικά με τη σημασία της και τον λόγο για τον οποίο τοποθετείται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά από πινακίδες και ειδικά σήματα, τα οποία κάθε οδηγός οφείλει να γνωρίζει αν θέλει να κινείται με ασφάλεια και χωρίς να παραβιάζει τη νομοθεσία. Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ορισμένες από αυτές ή τις συγχέουν με άλλες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λιγότερο συνηθισμένες περιπτώσεις.﻿

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