Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κάνουν φτερά από τους δρόμους -Ποιες μάρκες και μοντέλα είναι τα αγαπημένα των κλεφτών - iefimerida.gr

Μία νέα έκθεση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών της Γερμανίας αποκαλύπτει ποια αυτοκίνητα γίνονται συχνότερα στόχος κλοπής, με έναν κατασκευαστή να έχει τέσσερις εκπροσώπους στην «κορυφαία» δεκάδα.

Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου είναι να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε παρκάρει και να μην βρει το αυτοκίνητό του. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει ολοένα και συχνότερα τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την ώρα που πολλές συμμορίες στρέφονται και στην κλοπή εξαρτημάτων.

