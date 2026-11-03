 Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν αγοράζει κανείς -Ποιος είναι ο λόγος - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν αγοράζει κανείς -Ποιος είναι ο λόγος

Νέα αυτοκίνητα
Τα αυτοκίνητα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου δεν έχουν βρει τις θέσεις τους στις παγκόσμιες πωλήσεις
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Μία τεχνολογία που βρίσκεται στο προσκήνιο για περισσότερα από 30 χρόνια δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να προσελκύσει το αγοραστικό κοινό, ωστόσο ορισμένοι κατασκευαστές συνεχίζουν να την εξελίσσουν.

Η ηλεκτροκίνηση έχει κερδίσει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τους πόρους εξέλιξης που διαθέτουν σήμερα οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, δείχνοντας ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση κινείται το μέλλον της αυτοκίνησης.

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