Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν αγοράζει κανείς -Ποιος είναι ο λόγος - iefimerida.gr

Μία τεχνολογία που βρίσκεται στο προσκήνιο για περισσότερα από 30 χρόνια δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να προσελκύσει το αγοραστικό κοινό, ωστόσο ορισμένοι κατασκευαστές συνεχίζουν να την εξελίσσουν.

Η ηλεκτροκίνηση έχει κερδίσει τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τους πόρους εξέλιξης που διαθέτουν σήμερα οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, δείχνοντας ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση κινείται το μέλλον της αυτοκίνησης.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr