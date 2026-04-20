Τραγωδία στην Αυστρία: Τρόλεϊ «μπήκε» σε σούπερ μάρκετ - 1 Νεκρός και 7 τραυματίες - iefimerida.gr

Σοβαρό δυστύχημα σημειώθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, όταν τρόλεϊ ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Από το περιστατικό ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν, με τις αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται άμεσα στο σημείο.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες απογευματινές ώρες σε βόρειο τμήμα της πόλης, όταν το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και εισέβαλε στο κατάστημα προκαλώντας πανικό.

Οι τραυματίες και η κινητοποίηση

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, επτά άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι διασώστες έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή έναν άνθρωπο, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Έρευνα για τα αίτια

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος ούτε τα στοιχεία του θύματος, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.