Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη Σουηδή σέρφερ, χαροπαλεύει άλλος ένας νεαρός - iefimerida.gr

Άλλος ένας θάνατος από επίθεση καρχαρία καταγράφηκε στην Αυστραλία. Θύμα μια 20χρονη, ενώ ένα ακόμη άτομο χαροπαλεύει.

Τρόμος κυρίευσε τους λουόμενους σήμερα το πρωί σε μια παραλία στη Νέα Νότια Ουαλία, ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας.

Mία γυναίκα έχασε σήμερα τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση καρχαρία σε παραλία όπου συχνάζουν σέρφερς.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν σήμερα το πρωί σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ανακοίνωσε η Αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, κατέληξε επί τόπου. Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η παραλία αποκλείστηκε καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους. Όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για καρχαρία-ταύρο, ο οποίος παρά την άγρια και δυναμική του εμφάνιση είναι ένα ήρεμο και αργό είδος. Θεωρείται ότι δεν είναι επιθετικό, εκτός και αν προκληθεί.

Θεωρείται επίσης ως το πιο διαδεδομένο είδος καρχαρία σε αιχμαλωσία σε ενυδρεία, κυρίως λόγου του μεγάλου μεγέθους του, την μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε συνθήκες αιχμαλωσίας και τα καμπύλα, με άγρια εμφάνιση δόντια του.