Αυστραλία: Απόστρατος συλλαμβάνεται για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν -Είχε πάρει το κορυφαίο παράσημο στη χώρα - iefimerida.gr

Πρώην στρατιωτικός των ενόπλων δυνάμεων της Αυστραλίας συνελήφθη στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας για εγκλήματα πολέμου που φέρονται να διαπράχτηκαν στο Αφγανιστάν.

Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησε η ομοσπονδιακή αστυνομία, με φόντο την πολυετή εξέταση από τη δικαιοσύνη ενεργειών των αυστραλιανών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας από το 2005 ως το 2016.

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε την ταυτότητα του στρατιωτικού τον οποίο έθεσε υπό κράτηση, αναφέροντας μόνο πως είναι 47 ετών.

Sσύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ABC, πρόκειται για πρώην υπαξιωματικό των ειδικών δυνάμεων, τον δεκανέα Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ, παρασημοφορημένο με τον Σταυρό της Βικτόριας, την κορυφαία στρατιωτική διάκριση στη χώρα, μεταξύ άλλων.