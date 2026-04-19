Αυστραλία: Απόστρατος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν -Αρνείται τις κατηγορίες - iefimerida.gr

Πρώην στρατιωτικός των ενόπλων δυνάμεων της Αυστραλίας, ο οποίος κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου που φέρονται να διαπράχτηκαν στο Αφγανιστάν πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, αρνήθηκε δημόσια σήμερα τις κατηγορίες εναντίον του.

Δήλωσε επίσης περήφανος για τη θητεία του.Ο 47χρονος απόστρατος Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος αυτή την εβδομάδα με εγγύηση, κατηγορείται για πέντε κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου για την φερόμενη δολοφονία πέντε άοπλων Αφγανών αιχμαλώτων μεταξύ 2009 και 2012. Κάθε κατηγορία επιφέρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην δεκανέας της Special Air Service Regiment, μονάδας των ειδικών δυνάμεων του στρατού της Αυστραλίας αρνείται επανειλημμένα τις κατηγορίες, πολλές από τις οποίες αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την εφημερίδα Nine Entertainment σε μια σειρά άρθρων που ξεκίνησαν το 2018.

Μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης στη Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ, ο Ρόμπερτς-Σμιθ είπε ότι πάντα ενεργούσε στο Αφγανιστάν εντός των κανόνων εμπλοκής.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά όλες αυτές τις κατηγορίες και, ενώ θα προτιμούσα να μην απαγγελθούν αυτές οι κατηγορίες, θα αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να καθαρίσω επιτέλους το όνομά μου», είπε, λέγοντας πως «είμαι περήφανος για τη θητεία μου στο Αφγανιστάν».

Μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα κράτησης, ο πρώην δεκανέας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, καθώς δικαστής έκρινε ότι η υπόθεσή του πιθανότατα θα διαρκέσει χρόνια για να φτάσει στο δικαστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εισαγγελείς αντιτάχθηκαν στην απόφαση για εγγύηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο Ρόμπερτς-Σμιθ μπορεί να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μάρτυρες.

Η αστυνομία δήλωσε ότι θα ισχυριστεί ότι τα θύματα του Ρόμπερτς-Σμιθ δεν συμμετείχαν σε εχθροπραξίες κατά τη στιγμή της δολοφονίας τους και κρατήθηκαν, άοπλοι και υπό τον έλεγχο των αυστραλιανών δυνάμεων όταν σκοτώθηκαν.

Είχε πάρει το κορυφαίο παράσημο της Αυστραλίας

Παρασημοφορημένος με τον Σταυρό της Βικτόριας, την κορυφαία στρατιωτική διάκριση στη χώρα, μεταξύ άλλων τιμών, ο Μπεν Ρόμπερτς-Σμιθ προβαλλόταν άλλοτε ως ήρωας πολέμου στη χώρα του.

Όμως η φήμη του αμαυρώθηκε το 2018, όταν σειρά άρθρων στον Τύπο τον συνέδεσε, για πρώτη φορά, με δολοφονίες άοπλων Αφγανών αιχμαλώτων από Αυστραλούς στρατιωτικούς, κάτι που διέψευσε.

Το 2023 έχασε δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση μετά τις διώξεις και αγωγές που άσκησε εναντίον των μέσων ενημέρωσης που τον συνέδεσαν με την υπόθεση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αυστραλία είχε αναπτύξει συνολικά 39.000 στρατιωτικούς στο Αφγανιστάν σε περίοδο δυο δεκαετιών, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του NATO εναντίον της Αλ Κάιντα, των Ταλιμπάν και άλλων.