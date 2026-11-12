Αυστραλία: 17χρονος αγνοούνταν για 6 μέρες σε δάσος -Βρέθηκε ζωντανός με σοβαρά εγκαύματα, η στιγμή της διάσωσής του

Αυτή είναι η στιγμή που ένα ελικόπτερο έρευνας εντοπίζει έναν έφηβο, ο οποίος είχε περάσει 6 ημέρες χαμένος στην αυστραλιανή άγρια φύση.



Ο Γουίλιαμ, το επώνυμο του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, είχε πάει για πρώτη φορά στη ζωή του για κάμπινγκ με έναν φίλο του στο Walhalla East, στην ανατολική Βικτόρια, το απόγευμα της Παρασκευής. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε προς άλλο σημείο της περιοχής και δεν επέστρεψε.



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Ο 17χρονος, ο οποίος έχει αυτισμό επιπέδου 2 και χρειάζεται «ουσιαστική» υποστήριξη, φορούσε εκείνη τη στιγμή μόνο σορτς και μπότες. Είχε επίσης αφήσει το κινητό του τηλέφωνο στο σημείο όπου είχαν κατασκηνώσει.



Ο 17χρονος τη στιγμή που επανενώνεται με τη μητέρα του

Ο φίλος του είχε τρέξει να ζητήσει βοήθεια, όταν ο έφηβος δεν επέστρεψε, και κατάφερε να σταματήσει τον οδηγό ενός λευκού αγροτικού οχήματος. Έκτοτε ξεκίνησε μια εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του.



Δείτε τη στιγμή της διάσωσης με ελικόπτερο από δάσος της Αυστραλίας

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Βικτόρια, ο Γουίλιαμ εμφανίζεται χωρίς μπλούζα και με σοβαρά εγκαύματα από τον ήλιο, ξαπλωμένος πάνω σε έναν επίπεδο βράχο κοντά σε ρυάκι, όπου φαίνεται πως κατάφερε να επιβιώσει πίνοντας καθαρό νερό.



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Είχε σκεπαστεί με μία κουβέρτα και ήταν ξαπλωμένος στο πλάι, την ώρα που το ελικόπτερο αιωρούνταν από πάνω του.



Αρχικά δεν αντιδρά, εμφανώς εξαντλημένος και σαν να μην αντιλαμβάνεται τι βλέπει. Λίγο αργότερα, όμως, χαιρετά το ελικόπτερο και υψώνει τη γροθιά του στον αέρα πανηγυρίζοντας, καθώς συνειδητοποιεί ότι έχει σωθεί.

Η Αστυνομία της Βικτόρια ανέφερε: «Ο Γουίλιαμ είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και, σε γενικές γραμμές, έχει καλή υγεία». Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς».



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Η μητέρα του, Ελίζαμπεθ Μπάρκλεϊ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε: «Είναι καλά, όλα φαίνεται να είναι μια χαρά, η υγεία του είναι άριστη. Απλώς, έμεινε σε ένα σημείο και περίμενε να τον σώσουν και είμαι απίστευτα χαρούμενη που είναι ζωντανός».



Ο 17χρονος Γουίλιαμ

Παράλληλα, αστειευόμενη, είπε ότι δεν θα του επιτρέψει ποτέ ξανά να βγει από το σπίτι. «Είναι τιμωρημένος για μια ζωή», δήλωσε στο ABC. «Δεν πρόκειται να πάει πουθενά ποτέ ξανά. Είμαι απλώς πανευτυχής».

Πώς τον εντόπισαν

Η αεροπορική μονάδα πραγματοποιούσε έρευνες από αέρος όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κουτί με είδη ψαρέματος μέσα στη θαμνώδη περιοχή, περίπου δύο χιλιόμετρα ανατολικά του Stoney Creek.

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Αφού εστίασαν την κάμερα στο κουτί, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Γουίλιαμ να βρίσκεται ξαπλωμένος κοντά, μέσα σε ένα ρυάκι.

Μέλη του πληρώματος κατέβηκαν με βαρούλκο και ανέσυραν τον Γουίλιαμ, προτού τον μεταφέρουν πίσω στο κέντρο επιχειρήσεων, όπου επανενώθηκε με τη μητέρα του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Γουίλιαμ είχε πέσει δύο ημέρες νωρίτερα από μια απότομη πλαγιά στην κοίτη ενός ποταμού και είχε παραμείνει εκεί περιμένοντας να τον βρουν. «Ξύπνησε από τον ήχο του ελικοπτέρου και τους έκανε νόημα με τον αντίχειρα ότι ήταν καλά» δήλωσε ο ασκών χρέη επιθεωρητή, Τζέισον Μπένμποου.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Γουίλιαμ ήταν εξαντλημένος και δεν μπορούσε να περπατήσει, ενώ είχε υποστεί κοψίματα στα πόδια και σοβαρά εγκαύματα από τον ήλιο στο πάνω μέρος του σώματός του και στο πρόσωπο. «Κατά τα άλλα, μας μιλάει, είναι χαρούμενος, χαμογελάει, μας περιγράφει τι συνέβη, αγκαλιάζει τη μητέρα του και τρώει ένα ντόνατ πίνοντας νερό», δήλωσε ο Μπένμποου.