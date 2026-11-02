Αύριο οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ -Αυτές οι πολιτείες θα κρίνουν πώς θα είναι τα δύο επόμενα χρόνια του Τραμπ στην εξουσία - iefimerida.gr

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι ΗΠΑ για τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, με τους Αμερικανούς ψηφοφόρους να καλούνται να αναδείξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον.

Οι κάλπες θα ανοίξουν και θα κλείσουν σε διαφορετικές ώρες ανάλογα με την πολιτεία και τις ζώνες ώρας, ενώ η καταμέτρηση θα εξελιχθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκλογικής νύχτας.

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Για όσους παρακολουθούν από την Ελλάδα την εκλογική αναμέτρηση, το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα από τις σημαντικότερες κάλπες.

Για τι ψηφίζουν οι Αμερικανοί

Στις ενδιάμεσες εκλογές κρίνονται και οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και 35 από τις συνολικά 100 έδρες της Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένων δύο ειδικών εκλογών για την κάλυψη κενών θέσεων. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι σε 36 πολιτείες θα εκλέξουν κυβερνήτες, ενώ διεξάγονται και αναμετρήσεις για πολιτειακά και τοπικά αξιώματα.

Το διακύβευμα είναι ο έλεγχος των δύο σωμάτων του Κογκρέσου. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει τη νομοθετική της ατζέντα μέχρι το τέλος της θητείας της.

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Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες



Δεν υπάρχει ενιαίο ωράριο ψηφοφορίας στις ΗΠΑ, καθώς κάθε πολιτεία καθορίζει τις δικές της ώρες λειτουργίας των εκλογικών τμημάτων.

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αφορά τις προγραμματισμένες ώρες κλεισίματος των εκλογικών τμημάτων. Σε πολιτείες με περισσότερες από μία ζώνες ώρας, οι κάλπες δεν κλείνουν απαραίτητα παντού ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν και επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά εκλογική περιφέρεια.

Με δεδομένη τη διαφορά των επτά ωρών από την Ανατολική Ακτή, το χρονοδιάγραμμα, ώρα Ελλάδας, διαμορφώνεται πάνω-κάτω ως εξής:

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1:00 ξημερώματα Τετάρτης: Κλείνουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα στις περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας.

Κλείνουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα στις περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας. 02:00: Ακολουθούν η Τζόρτζια, η Νότια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Βερμόντ, καθώς και οι περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Κεντρική Ζώνη Ώρας. Κλείνουν επίσης οι κάλπες στο μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντα, που βρίσκεται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας. Στο Νιου Χάμσαϊρ αρκετά εκλογικά τμήματα κλείνουν επίσης αυτή την ώρα, ενώ άλλα παραμένουν ανοιχτά μία επιπλέον ώρα.

Ακολουθούν η Τζόρτζια, η Νότια Καρολίνα, η Βιρτζίνια, το Βερμόντ, καθώς και οι περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι που βρίσκονται στην Κεντρική Ζώνη Ώρας. Κλείνουν επίσης οι κάλπες στο μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντα, που βρίσκεται στην Ανατολική Ζώνη Ώρας. Στο Νιου Χάμσαϊρ αρκετά εκλογικά τμήματα κλείνουν επίσης αυτή την ώρα, ενώ άλλα παραμένουν ανοιχτά μία επιπλέον ώρα. 02:30: Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια.

Κλείνουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια. 03:00: Ακολουθεί το μεγάλο κύμα κλεισίματος. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλαμπάμα, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, το Ιλινόι, το Μέιν, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, τον Μισισιπή, το Μιζούρι, το Νιου Τζέρσεϊ, την Οκλαχόμα, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ και το Τενεσί, καθώς και στην Ουάσιγκτον D.C. Την ίδια ώρα κλείνουν οι κάλπες στην κεντρική Φλόριντα, στο μεγαλύτερο μέρος του Κάνσας, στα ανατολικά τμήματα του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας. Κλείνουν επίσης τα τελευταία εκλογικά τμήματα στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ακολουθεί το μεγάλο κύμα κλεισίματος. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στην Αλαμπάμα, το Κονέκτικατ, το Ντέλαγουερ, το Ιλινόι, το Μέιν, το Μέριλαντ, τη Μασαχουσέτη, τον Μισισιπή, το Μιζούρι, το Νιου Τζέρσεϊ, την Οκλαχόμα, την Πενσιλβάνια, το Ρόουντ Άιλαντ και το Τενεσί, καθώς και στην Ουάσιγκτον D.C. Την ίδια ώρα κλείνουν οι κάλπες στην κεντρική Φλόριντα, στο μεγαλύτερο μέρος του Κάνσας, στα ανατολικά τμήματα του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας. Κλείνουν επίσης τα τελευταία εκλογικά τμήματα στο Νιου Χάμσαϊρ. 03:30: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο Αρκάνσας.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο Αρκάνσας. 04:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Αριζόνα, το Κολοράντο, τη Λουιζιάνα, τη Μινεσότα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη, το Ουισκόνσιν και το Ουαϊόμινγκ. Την ίδια ώρα κλείνουν τα εκλογικά τμήματα στα δυτικά τμήματα του Κάνσας, του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στις περιοχές του Τέξας που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας.

Κλείνουν οι κάλπες στην Αριζόνα, το Κολοράντο, τη Λουιζιάνα, τη Μινεσότα, τη Νεμπράσκα, το Νέο Μεξικό, τη Νέα Υόρκη, το Ουισκόνσιν και το Ουαϊόμινγκ. Την ίδια ώρα κλείνουν τα εκλογικά τμήματα στα δυτικά τμήματα του Κάνσας, του Μίσιγκαν, της Βόρειας Ντακότα και της Νότιας Ντακότα, καθώς και στις περιοχές του Τέξας που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας. 05:00: Ακολουθούν η Άιοβα, η Μοντάνα, η Νεβάδα και η Γιούτα, καθώς και τα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας.

Ακολουθούν η Άιοβα, η Μοντάνα, η Νεβάδα και η Γιούτα, καθώς και τα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον που βρίσκονται στην Ορεινή Ζώνη Ώρας. 06:00: Κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, την Ουάσιγκτον και στα υπόλοιπα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον, που βρίσκονται στη Ζώνη Ώρας Ειρηνικού.

Κλείνουν οι κάλπες στην Καλιφόρνια, την Ουάσιγκτον και στα υπόλοιπα τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον, που βρίσκονται στη Ζώνη Ώρας Ειρηνικού. 07:00: Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Χαβάη και στο μεγαλύτερο μέρος της Αλάσκας.

Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στη Χαβάη και στο μεγαλύτερο μέρος της Αλάσκας. 08:00: Κλείνουν και οι τελευταίες κάλπες στις Αλεούτιες Νήσους της Αλάσκας, που βρίσκονται στη ζώνη ώρας Χαβάης-Αλεούτιων.

Προεκλογική συγκέντρωση στο Τέξας / Φωτογραφία AP

Η πρόωρη ψήφος και το φετινό ρεκόρ

Η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει αρκετές ημέρες πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών, καθώς οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως σε ειδικά εκλογικά κέντρα είτε μέσω επιστολικής ψήφου.

Οι κανόνες και οι ημερομηνίες διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Σύμφωνα με το National Conference of State Legislatures (NCSL), 47 πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια προσφέρουν δυνατότητα πρόωρης αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας, ενώ τρεις πολιτείες, η Αλαμπάμα, ο Μισισιπής και το Νιου Χάμσαϊρ, δεν την προσφέρουν με γενικό τρόπο σε όλους τους ψηφοφόρους.

Μάλιστα, η συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη. Περισσότεροι από 53 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει πρόωρα έως το πρωί της Κυριακής 1 Νοεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, τα οποία επικαλείται το Al Jazeera, 53,14 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ήδη καταθέσει την ψήφο τους, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω επιστολικής διαδικασίας.

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Ο αριθμός είναι σχεδόν 20 εκατομμύρια μεγαλύτερος σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό σημείο των ενδιάμεσων εκλογών του 2022.

O Tζέι Ντι Βανς / Φωτογραφία AP

Πότε θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά το κλείσιμο των πρώτων καλπών, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει από την πρώτη στιγμή σαφής εικόνα για τον νικητή σε κάθε αναμέτρηση.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης θα βασιστούν στα στοιχεία της καταμέτρησης, σε εκτιμήσεις και αναλύσεις για να προχωρήσουν στις πρώτες προβολές νικητών. Σύμφωνα με το Associated Press, η ειδική ομάδα του ειδησεογραφικού μέσου θα αξιολογεί τα αποτελέσματα από τις τοπικές εκλογικές αρχές και ανακοινώνει νικητές όταν διαπιστώσει ότι οι αντίπαλοί τους δεν έχουν πλέον ρεαλιστική δυνατότητα επικράτησης.

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Σε ορισμένες περιφέρειες η εικόνα μπορεί να ξεκαθαρίσει γρήγορα, ενώ σε άλλες η καταμέτρηση ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές ημέρες, ιδιαίτερα όταν οι διαφορές μεταξύ των υποψηφίων είναι μικρές ή εκκρεμεί η καταμέτρηση επιστολικών ψήφων.



Eνδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ / AP

Οι κρισιμότερες αναμετρήσεις

Οι εκλογές κρίνονται σε έναν εξαιρετικά αμφίρροπο χάρτη, με τη μάχη για τη Γερουσία να αποτελεί ένα απόλυτο ντέρμπι χωρίς ξεκάθαρο φαβορί. Οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν σήμερα μια οριακή πλειοψηφία (53-47), αλλά βρίσκονται σε ευάλωτη θέση καθώς καλούνται να υπερασπιστούν τις έξι από τις επτά πιο κρίσιμες έδρες σε πολιτείες όπως το Οχάιο, το Τέξας, η Άιοβα, το Μέιν, η Αλάσκα και το Κάνσας. Αυτό δίνει στους Δημοκρατικούς μια σοβαρή ευκαιρία για την ανατροπή της πλειοψηφίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι θα καταφέρουν να κρατήσουν την έδρα στο Μίσιγκαν, μεταδίδει η Washington Post.

Την ίδια ώρα, η μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων μεταφέρεται σε επίπεδο συγκεκριμένων περιφερειών, όπου οι τάσεις δείχνουν ένα ισχυρό προβάδισμα των Δημοκρατικών για την ανάκτηση της πλειοψηφίας. Το ενδιαφέρον εκεί επικεντρώνεται κυρίως στα προάστια της Πενσιλβάνια, της Βόρειας Καρολίνα και της Βιρτζίνια, αλλά και σε παραδοσιακά προπύργια όπως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη που κρύβουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τοπικές αναμετρήσεις.

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Το βέβαιο είναι ότι η εκλογική νύχτα δεν θα έχει ενιαία ώρα λήξης. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί τόσο στις κρίσιμες κάλπες για τη Γερουσία όσο και στις μάχες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς από αυτές θα κριθεί η νέα πολιτική ισορροπία στην Ουάσιγκτον.

Παραδοσιακά, το κόμμα του εκάστοτε προέδρου ηττάται στις ενδιάμεσες εκλογές. Αν οι δημοκρατικοί εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στο ένα ή στο άλλο -ή και στα δύο -σώματα του Κογκρέσου, θα θέτουν περισσότερα εμπόδια στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ όπως φαίνεται ο Λευκός Οίκος ήδη προετοιμάζεται για το σενάριο επικράτησης των Δημοκρατικών στα νομοθετικά σώματα.