Axios: Σαουδάραβες και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον -Συζητούν πιθανά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν - iefimerida.gr

Στην Ουάσιγκτον βρίσκονται ανώτεροι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ, σε μια κρίσιμη στιγμή εντάσεων με το Ιράν,﻿ καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ενδεχόμενες στρατιωτικές επιλογές.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ έχει καλέσει υψηλόβαθμους εκπροσώπους άμυνας και πληροφοριών από τις δύο χώρες για συνομιλίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν.

Ο επικεφαλής στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραήλ, στρατηγός Σλόμι Μπίντερ, είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη στο Πεντάγωνο, στη CIA και στον Λευκό Οίκο, μεταφέροντας πληροφορίες για πιθανούς στόχους στο ιρανικό έδαφος, σύμφωνα με πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ο υπουργός Άμυνας, πρίγκιπας Χαλίντ Μπιν Σαλμάν, προγραμματίζει επαφές στο Πεντάγωνο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η στρατιωτική προετοιμασία για πλήγματα στο Ιράν και η διπλωματία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στον Κόλπο ενόψει πιθανών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ενώ χώρες στην περιοχή βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παρά τις απειλές για πλήγματα -τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, «θα είναι πολύ χειρότερα» από εκείνα του Ιουνίου στο Ιράν-, αξιωματούχοι της κυβέρνησής του δηλώνουν πως δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για διπλωματική προσέγγιση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες άλλων πηγών, στην Ουάσιγκτον διακινούνται πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται ακόμη και «πλήγματα ακριβείας» εναντίον υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, ενώ συνεχίζεται η στρατιωτική ενίσχυσή τους στη Μέση Ανατολή.

Σαουδαραβική διπλωματία και φόβοι κλιμάκωσης

Η Σαουδική Αραβία, ιδιαίτερα, φαίνεται να ανησυχεί για μια ενδεχόμενη περιφερειακή σύρραξη και επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αναφορές που έχουν προηγηθεί δείχνουν ότι το Ριάντ έχει μεταφέρει μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο την αποκλιμάκωση, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής επικοινωνίας του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου με τον Ιρανό πρόεδρο.

Το Ιράν αψηφά τις απειλές

Από την πλευρά του, το Ιράν επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ θα θεωρηθεί πολεμική ενέργεια και θα αντιμετωπιστεί με άμεση, καθολική και σφοδρή αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης κρίσιμων πόλεων και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Ιρανικά κρατικά στελέχη έχουν, επίσης, απειλήσει με πλήγματα σε βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή εάν αυτές χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

Καθώς η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στον Κόλπο ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, με τη μεταφορά πλοίων, αεροσκαφών και άλλων δυνάμεων, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ένταση τις διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον, που μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.