«Το Ιράν έχει δύο δρόμους» λέει ο Βανς -«Χαραμάδα προόδου» βλέπουν αξιωματούχοι λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ - iefimerida.gr

Να αποφασίσουν για το συμφέρον της χώρας τους κάλεσε τους Ιρανούς ο Τζέι Ντι Βανς, καθώς γίνονται προσπάθειες για μια συμφωνία πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παρουσιάζει δύο πιθανές επιλογές για το Ιράν: να γίνει μια κανονική χώρα ή να συνεχίσει να υποστηρίζει την τρομοκρατία, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Αξιωματούχοι αναφέρουν κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λίγο πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ, αλλά μια συμφωνία πριν από την προθεσμία φαίνεται απίθανη.

Το Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση, με τον Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ να τονίζει την αντοχή του Ιράν και τους πολίτες να σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες.

Ενώ αξιωματούχοι μιλούν για μια «χαραμάδα προόδου» στις διαπραγματεύσεις, ενόψει της επικείμενης εκπνοής του τελεσιγράφου Τραμπ (3:00 τα ξημερώματα Τετάρτης ώρα Ελλάδας), ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, από τη Βουδαπέστη όπου βρίσκεται, περιέγραψε ένα δίλημμα στο οποίο, κατ' εκείνον, βρίσκονται οι Ιρανοί. Μίλησε μάλιστα για «δύο δρόμους» που έχει η Τεχεράνη για να επιλέξει.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά δύο πιθανές εξελίξεις, και απλοποιώ λίγο τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι η πρώτη είναι να αποφασίσουν οι Ιρανοί ότι θα γίνουν μια κανονική χώρα. Δεν θα χρηματοδοτούν πλέον την τρομοκρατία. Θα γίνουν μέρος του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου και ανταλλαγών» είπε ο Βανς, περιγράφοντας την πρώτη επιλογή.

«Η δεύτερη επιλογή είναι οι Ιρανοί να μην καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία, να τρομοκρατούν τους γείτονές τους, όχι μόνο το Ισραήλ αλλά φυσικά και τους Άραβες γείτονές τους. Τότε, η οικονομική κατάσταση στο Ιράν θα συνεχίσει να είναι πολύ, πολύ κακή. Και, ειλικρινά, πιθανότατα θα επιδεινωθεί», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει νωρίτερα σήμερα πως αν το τελεσίγραφο εκπνεύσει, τα χτυπήματα προς το Ιράν θα είναι τόσο σφοδρά που «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει».

«Χαραμάδα προόδου» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπουν αξιωματούχοι

Τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, έναν Ισραηλινό και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Ωστόσο, οι ίδιοι επισημαίνουν στο Axios ότι η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός πριν από την προθεσμία που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 3 π.μ. Τετάρτης ώρα Ελλάδας) εξακολουθεί να φαίνεται απίθανη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με μαζικά χτυπήματα σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και πολιτικές υποδομές, τέτοιας ισχύος που θα μπορούσαν να αφανίσουν τον ιρανικό πολιτισμό.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η σκέψη στο Λευκό Οίκο έχει μετατοπιστεί από το «μπορούμε να φτάσουμε εκεί;» στο «μπορούμε να φτάσουμε εκεί μέχρι τις 8 το βράδυ;», υπονοώντας ότι οι συνομιλίες έχουν επιταχυνθεί με σκοπό να επιτευχθεί μια συμφωνία -έστω και προκαταρκτική- μέχρι την εκπνοή του τελεσιγράφου.

Το Ιράν δηλώνει ότι θα αντέξει και βάζει τους πολίτες να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες

Από τις δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων και τις εικόνες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκύπτει πως το καθεστώς της Τεχεράνης δεν «βλέπει» συμφωνία τις επόμενες ώρες και προετοιμάζεται για το σφυροκόπημα που έχει εξαγγείλει ο Τραμπ.

Ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, δήλωσε ότι ο πολιτισμός του Ιράν έχει ξεπεράσει τις «ψευδαισθήσεις» των εχθρών του εδώ και χιλιάδες χρόνια και πως το Ιράν «δεν θα εκφοβιστεί από τις απειλές του Τραμπ».

«Η απάντησή μας στη βαρβαρότητα του εχθρού είναι να παραμείνουμε σταθεροί και να στηριχθούμε στην εσωτερική δύναμη του ιρανικού έθνους», είπε ο Αρέφ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κατόπιν παρότρυνσης του καθεστώτος, σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες κοντά σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, με προφανή στόχο να αποθαρρύνουν τις αμερικανικές δυνάμεις από το να προχωρήσουν σε μαζικούς βομβαρδισμούς.