Axios: Ο Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Η αντίδραση του Ιράν με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι τρεις επιθέσεις σε πλοία, έφεραν έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Axios, παρά την ήπια αντίδρασή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε στο «δωμάτιο κρίσης» του όλους τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους (τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράντκλιφ και η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς), για να δουν πως θα απαντήσουν στη κίνηση της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal εξετάζεται το ενδεχόμενο αντιποίνων με ρεσάλτο σε ιρανικά πλοία που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Λήγει η εκεχειρία, δεν αναμένεται συνάντηση τη Δευτέρα

Το κλείσιμο των Στενών ήρθε μια μέρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ που έλεγε ότι θα μπορούσαν να έχουν συμφωνία μέσα σε μία ή δύο ημέρες.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ σήμερα το απόγευμα, έχει λάβει μία νέα πρόταση από τις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, την έχει εξετάσει, αλλά δεν έχει καταλήξει σε απάντηση. Τόνισε πάντως πως δεν θα δεχτεί καμία υποχώρηση.

Εξάλλου, οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν τρία πλοία, τα δύο από την Ινδία, ενώ ειδοποίησαν πως όσοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες του Ιράν θα πλήττονται και πως ότι έχει πει ο Τραμπ για την διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, «δεν λαμβάνονται υπόψιν».

Σύμφωνα με πηγή του Axios, η νέα κρίση στα Στενά του Ορμούζ προέκυψε αφού υπήρξε αρχικά μία πρόοδος στο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και τα αποθέματά του.

Νωρίτερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πονηρά παιχνίδια» τις επιθέσεις του Ιράν σε τρία πλοία στα Στενά, ωστόσο τόνισε ότι «κανείς δεν μπορεί να μας εκβιάσει».

Επέμεινε ωστόσο πως μέσα στην ημέρα θα έχει περισσότερες πληροφορίες και ότι περιμένει απάντηση από το Ιράν αν θα προχωρήσουν σε συμφωνία ή σε συζητήσεις εντός των ημερών, για επίτευξη της συμφωνίας.

Πάντως, σύμφωνα με πηγή, δεν αναμένεται να γίνει συμφωνία τη Δευτέρα και δεν αποκλείουν να επιστρέψουν στο σημείο των μαχών, καθώς μένουν μόλις τρεις ημέρες για τη λήξη της εκεχειρίας.