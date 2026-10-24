Axios: Συναγερμός για ιρανικά σχέδια δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων -Οι ΗΠΑ μειώνουν το προσωπικό στις πρεσβείες της Μέσης Ανατολής - iefimerida.gr

Στη διαπίστωση ότι το Ιράν έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειες να στοχοποιήσει Αμερικανούς διπλωμάτες και αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή έχουν καταλήξει οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωπικό από διπλωματικές αποστολές στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για ευρύτερη σύγκρουση και για επέκταση των επιθέσεων από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι πέρα από τη Σαουδική Αραβία.

Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εισηγήθηκε την ενημέρωση περισσότερων Αμερικανών αξιωματούχων για τα ιρανικά σχέδια δολοφονίας, προτείνοντας τον αποχαρακτηρισμό ευαίσθητων πληροφοριών ώστε να κοινοποιηθούν σε όσους κινδυνεύουν πέραν των ήδη εξουσιοδοτημένων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε δημοσίως στο ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με την ονομασία «Epic Fury», εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια νέα συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιλέξει τον δρόμο των διαπραγματεύσεων εάν ενεργήσει με σύνεση, εξέφρασε όμως αμφιβολίες για το κατά πόσο η ιρανική πλευρά είναι αρκετά «έξυπνη» για να το πράξει.

Σύμφωνα με υπόμνημα της 23ης Οκτωβρίου, το οποίο απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και περιήλθε στην κατοχή του Axios, ορισμένα από τα σχέδια που αφορούν θανατηφόρες επιθέσεις έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙ ΗΠΑ αποσύρουν εργαζόμενους από πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

Οι πληροφορίες συγκαταλέγονται στους λόγους για τους οποίους το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε περιορισμό του προσωπικού σε σειρά διπλωματικών αποστολών στη Μέση Ανατολή, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ενδέχεται να διευρύνουν το πεδίο των επιθέσεών τους, επεκτείνοντάς τες πέρα από τη Σαουδική Αραβία και σε άλλες χώρες της περιοχής.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, πιθανώς μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προειδοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, στο μονοσέλιδο, μη διαβαθμισμένο υπόμνημα, ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, επισημαίνει στον Μάρκο Ρούμπιο ότι οι πληροφορίες για τα σχέδια δολοφονίας που αποδίδονται στο Ιράν θα πρέπει να γνωστοποιηθούν σε μεγαλύτερο αριθμό Αμερικανών υπαλλήλων και αξιωματούχων, πέρα από εκείνους που έχουν σήμερα εξουσιοδότηση να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Το έγγραφο δεν προσδιορίζει τους πιθανούς στόχους, δεν κατονομάζει χώρες εκτός της Μέσης Ανατολής και δεν περιγράφει τη φύση των σχεδίων. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί σε ανώτερους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Κλέιτον πρότεινε, παράλληλα, να αποχαρακτηριστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ευαίσθητων πληροφοριών, ώστε ο Ρούμπιο να μπορέσει να τις κοινοποιήσει σε ευρύτερο κύκλο προσωπικού που ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: «Μπορεί να πραγματοποιήσουμε άλλη μία επιχείρηση»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε την Παρασκευή στο ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Φλόριντα.

«Μπορεί να πραγματοποιήσουμε άλλη μία μικρή επιχείρηση, την “Epic Fury”, ή οι Ιρανοί να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι, εάν η ιρανική πλευρά ενεργήσει με σύνεση, θα μπορούσε να επιλέξει τον δρόμο των διαπραγματεύσεων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν είναι έξυπνοι, θα πουν απλώς: “Ας καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά”. Αλλά αμφιβάλλω ότι θα το κάνουν, γιατί ίσως δεν είναι και τόσο έξυπνοι», ανέφερε.