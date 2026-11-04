Axios: «Ο Τραμπ τα έδωσε όλα» -Η γραμμή του Λευκού Οίκου για την περίπτωση ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές, που θα ρίξει ευθύνες - iefimerida.gr

Σε μια προσπάθεια να διαμορφώσει το επικοινωνιακό πλαίσιο της επόμενης ημέρας των εκλογών, ο Λευκός Οίκος διένειμε στους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους πολιτικούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ ένα εσωτερικό σημείωμα με βασικά σημεία επιχειρηματολογίας, ενόψει των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το έγγραφο, προβάλλει το μήνυμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο. «Δεν υπάρχει κανείς που να έχει εργαστεί σκληρότερα από τον πρόεδρο Τραμπ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έντονη προεκλογική δραστηριότητα του Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε δεκάδες συγκεντρώσεις σε πολιτείες-κλειδιά, επιχειρώντας να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Στην ίδια προσπάθεια συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, με παράλληλες προεκλογικές εμφανίσεις.

Προετοιμασία για το σενάριο ήττας

Ωστόσο, πίσω από την προβολή της προεδρικής προσπάθειας διακρίνεται και μια δεύτερη επικοινωνιακή στόχευση: η προετοιμασία για το ενδεχόμενο εκλογικών απωλειών. Το μήνυμα του Λευκού Οίκου είναι ότι ο Τραμπ έκανε το καθήκον του και ότι τυχόν αποτυχία θα πρέπει να αποδοθεί στους ίδιους τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Το σημείωμα, επομένως, δεν περιορίζεται στην προβολή της προεκλογικής δραστηριότητας του προέδρου, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει από νωρίς το πλαίσιο απόδοσης πολιτικών ευθυνών για το εκλογικό αποτέλεσμα.