Axios: Περιθώριο 3 έως 5 ημέρες δίνει ο Τραμπ στο Ιράν με την νέα παράταση της εκεχειρίας - iefimerida.gr

Προθεσμία έως 5 ημερών είναι η εκεχειρία που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που άντλησε το Axios στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων.﻿

Ο Τραμπ φαίνεται να δίνει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, παρατείνοντας προσωρινά την εκεχειρία και θέτοντας αυστηρό χρονικό όριο έως τρεις έως πέντε ημέρες προς την Τεχεράνη για να καταλήξει σε ενιαία στάση και συγκεκριμένη αντιπρόταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράταση με προθεσμία δίνει ο Τραμπ

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η παράταση αυτή δεν είναι αόριστη και αποτελεί ουσιαστικά τελεσίγραφο προς την ιρανική ηγεσία.

Η σημασία της εξέλιξης είναι μεγάλη, καθώς οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ εκτιμούν ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παραμένει εφικτή. Ωστόσο, εκφράζουν έντονη ανησυχία για το αν υπάρχει ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων στην Τεχεράνη που να μπορεί να εγκρίνει μια τέτοια συμφωνία.

Στο εσωτερικό του Ιράν φαίνεται να επικρατεί βαθιά ρήξη. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι πολιτικοί διαπραγματευτές και από την άλλη οι στρατηγοί των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι φέρονται να έχουν πλέον αυξημένο έλεγχο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόβλημα επιτείνεται από τη σιωπή του ανώτατου ηγέτη, Mοτζτάμπα Χαμενεΐ ο οποίος δεν δίνει σαφείς κατευθύνσεις, αφήνοντας τα αντίπαλα στρατόπεδα να συγκρούονται ανοιχτά, σημειώνει το δημοσίευμα.

Η κρίση αυτή έγινε εμφανής μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, όταν στρατιωτικοί αξιωματούχοι απέρριψαν βασικά σημεία που είχαν ήδη συζητηθεί από την πολιτική ηγεσία. Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν ανακοινώσεις για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, προκαλώντας δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ θεσμικών παραγόντων.

Το παρασκήνιο στο Ιράν

Καθοριστικό ρόλο στη σημερινή αστάθεια φαίνεται να έπαιξε και η δολοφονία, τον Μάρτιο, ενός κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου που λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαφορετικών κέντρων εξουσίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διάδοχός του, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, δεν έχει καταφέρει να επιβάλει συντονισμό, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι εσωτερικές αντιφάσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, η αβεβαιότητα κορυφώθηκε. Ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι οι Ιρανοί θα συμμετείχαν σε νέο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν, το «πράσινο φως» αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή. Αντί για συμμετοχή, η Τεχεράνη έθεσε νέους όρους, όπως η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, οδηγώντας τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο.

Στο μεταξύ, στην Ουάσινγκτον επικράτησε έντονος προβληματισμός. Ανώτατοι αξιωματούχοι, που είχαν ήδη προετοιμαστεί για νέο κύκλο επαφών, βρέθηκαν να περιμένουν χωρίς σαφή ένδειξη για το αν οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν. Τελικά, ο Τραμπ επέλεξε να δώσει λίγο ακόμη χρόνο στη διπλωματία αντί να προχωρήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση.