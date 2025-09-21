Αξιωματούχος των Δημοκρατικών καταγγέλλει μια «οδό προς τη δικτατορία», μετά τις δηλώσεις Τραμπ - iefimerida.gr

Ο επικεφαλής των μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατήγγειλε την «οδό προς τη δικτατορία» που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις πιέσεις του στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει αυτό το υπουργείο «ένα εργαλείο που θα επιτεθεί στους εχθρούς του, είτε είναι ένοχοι είτε όχι, και οι περισσότεροι απ' αυτούς δεν είναι καθόλου», δήλωσε στο CNN ο αντιπολιτευόμενος γερουσιαστής.

«Είναι η οδός προς τη δικτατορία. Είναι αυτό που κάνουν οι δικτάτορες. Είναι πολύ ανησυχητικό και καταστροφικό για τη δημοκρατία μας», πρόσθεσε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ