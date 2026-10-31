 Η στιγμή που ένα Audi προσκρούει σε κυκλικό κόμβο και αναποδογυρίζει -Μετά από καταδίωξη με την Αστυνομία στα 160 χλμ./ώρα - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ένα Audi προσκρούει σε κυκλικό κόμβο και αναποδογυρίζει -Μετά από καταδίωξη με την Αστυνομία στα 160 χλμ./ώρα

Δευτερόλεπτα πριν το Audi προσκρούσε σε κυκλικό κόμβο και αναποδογυρίσει
Δευτερόλεπτα πριν το Audi προσκρούσει σε κυκλικό κόμβο και αναποδογυρίσει μετά από καταδίωξη
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Αυτή είναι η στιγμή που ένα Audi A6 προσκρούει σε κυκλικό κόμβο και αναποδογυρίζει μετά από καταδίωξη από την Αστυνομία, φτάνοντας να τρέχει με 160 χλμ./ώρα, στο Τσεσάιρ της Αγγλίας.

Ο οδηγός, Χάι Νγκουέν, εντοπίστηκε από αστυνομικούς στον αυτοκινητόδρομο Μ6 του Τσεσάιρ, καθώς το Audi Α6 που οδηγούσε ήταν ανασφάλιστο.

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Πώς ξεκίνησε η καταδίωξη

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να οδηγήσουν τον 40χρονο σε έναν σταθμό εξυπηρέτησης στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να τον ελέγξουν, όμως εκείνος επέλεξε να διαφύγει, αναγκάζοντάς τους να ξεκινήσουν την καταδίωξη.

Το βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, δείχνει τον Νγκουέν να οδηγεί με ταχύτητες που έφταναν τα 160 χιλιόμετρα/ώρα, ενώ οι αστυνομικοί τον ακολουθούσαν, καθώς εγκατέλειψε τον αυτοκινητόδρομο και μπήκε σε έναν άλλο.

Στη συνέχεια, όταν βγήκε και από αυτόν, η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που το αυτοκίνητό του ανατρέπεται σε κυκλικό κόμβο, με τους αστυνομικούς να φωνάζουν: «Σύγκρουση, σύγκρουση!».

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Το αναποδογυρισμένο Audi
Το αναποδογυρισμένο Audi

Καλά στην υγεία του ο οδηγός, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών

Δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, ο οδηγός επιχείρησε να βγει από το παράθυρο στην πλευρά του οδηγού, προτού τελικά συλληφθεί από τους αστυνομικούς.

Τελικά, ο 40χρονος οδηγός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών, δηλώνοντας ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς ασφάλιση. Το δικαστήριο του επέβαλε, επίσης, απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια και τρεις μήνες.

H στιγμή της σύλληψης του 40χρονου οδηγού
H στιγμή της σύλληψης του 40χρονου οδηγού
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Όπως δήλωσε η Αστυνομία του Τσεσάιρ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, περίπου στις 23:30. «Η οδήγηση του Νγκουέν ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και έθεσε σε κίνδυνο άλλα μέλη του κοινού. Ευτυχώς, εκείνη την ώρα της νύχτας οι δρόμοι είχαν ελάχιστη κίνηση και κανένας άλλος οδηγός δεν τραυματίστηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Παρά τη σοβαρή σύγκρουση, εξακολουθούσε να προσπαθεί να βγει από το παράθυρο του αυτοκινήτου, προτού τελικά συλληφθεί από τους αστυνομικούς μας. Ας αποτελέσει αυτό μια υπενθύμιση ότι οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν για κάποιο λόγο και ότι όποιος επιλέγει να τους αγνοεί θα εντοπίζεται και θα καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του», ανέφερε η Αστυνομία.

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