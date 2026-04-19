Ατύχημα σε συναυλία: Μαέστρος έριξε κατά λάθος πολύτιμο βιολί -Σε σοκ η σολίστ [βίντεο] - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε σε συναυλία συμφωνικής ορχήστρας στη Λάχτι της Φινλανδίας, όταν βιολί έπεσε από τα χέρια της σολίστ.

Κατά τη διάρκεια του κοντσέρτου του Μπρουχ, ο Βρετανός μαέστρος Μάθιου Χολς, ενώ διηύθυνε την ορχήστρα, ήρθε κατά λάθος σε επαφή με το βιολί της σολίστ Έλινα Βεχάλα. Το όργανο, ένα σπάνιο Guadagnini αξίας περίπου 1 εκατ. δολαρίων, εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατέληξε στο πάτωμα. Η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει. Η μουσικός, εμφανώς σοκαρισμένη, περισυνέλεξε το βιολί και, έπειτα από περίπου δύο λεπτά αγωνίας, αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά την εμφάνισή της μέχρι το τέλος.

Ελάχιστη η ζημιά που υπέστη το βιολί

Όπως δήλωσε αργότερα η σολίστ, το όργανο υπέστη ελάχιστη ζημιά. «Είναι ως εκ θαύματος σε άριστη κατάσταση -χωρίς ρωγμές, ούτε καν γρατσουνιές. Άνοιξε μια ένωση που ήταν ήδη κολλημένη, μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί επίσης, για παράδειγμα, λόγω υγρασίας», ανέφερε και τόνισε ότι κατάφερε να μετριάσει την πτώση βάζοντας το πόδι της ανάμεσα στο βιολί και το έδαφος, αποτρέποντας σοβαρότερη φθορά. Η Βεχάλα έσπευσε επίσης να υπερασπιστεί τον μαέστρο από κάθε ευθύνη, τονίζοντας ότι μόλις που άγγιξε το βιολί τη στιγμή που η ίδια είχε χαλαρώσει ελαφρώς τη λαβή της. Μάλιστα, εξήρε τη συνεργασία τους, υπογραμμίζοντας τη μουσική χημεία που ανέπτυξαν και εκφράζοντας την επιθυμία να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον.

«Είχα τη μεγάλη χαρά να διευθύνω το κοντσέρτο για βιολί του Μπρουχ πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι μια ερμηνεία που σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ! Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν επαρκώς τον θαυμασμό μου για αυτήν την εξαιρετική καλλιτέχνιδα, η οποία έδωσε μια εκρηκτική ερμηνεία πριν και μετά το “περιστατικό του YouTube”. Σε ευχαριστώ, Elina Vähälä, που είσαι μια υπέροχη φίλη και συνεργάτιδα, και ευχαριστώ, Signor Guadagnini, για την ανώτερη δεξιοτεχνία σου. «Τέλος καλό, όλα καλά»…», έγραψε από την πλευρά του ο μαέστρος σε ανάρτηση.

Πηγή: slippedisc