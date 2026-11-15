Ατύχημα στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι: Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο έδαφος -Δύο τραυματίες

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά έπειτα από σύγκρουση δύο αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησής τους.﻿

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ένα Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας του Παναμά Copa Airlines, το οποίο μόλις είχε προσγειωθεί από την Πόλη του Παναμά, ήρθε σε επαφή με το ρύγχος ενός Boeing 767 της UPS, που εκτελούσε εμπορευματική πτήση με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας.

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Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:15 τοπική ώρα, ενώ τα δύο αεροσκάφη κινούνταν στον διάδρομο τροχοδρόμησης. Όπως ανέφερε στο CNN ο Γκρεγκ Τσιν, διευθυντής επικοινωνίας του αεροδρομίου του Μαϊάμι, δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Οι οδηγίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν ζητήσει από το πλήρωμα της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα διέλευσης στο αεροσκάφος της Copa Airlines.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την αναστολή των αεροπορικών μετακινήσεων σε ολόκληρη τη χώρα για περισσότερες από τέσσερις ώρες, έπειτα από απόφαση της FAA.