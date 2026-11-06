Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στη Γαλλία -Πληροφορίες για δεκάδες τραυματίες, η πρώτη εικόνα από τον τόπο του ατυχήματος - iefimerida.gr

Σχολικό λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην πόλη Ain της Γαλλίας, μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Αναφέρουν επίσης ότι προς τον τόπο του δυστυχήματος κινούνται οχήματα πρώτων βοηθειών καθώς και δύο ελικόπτερα.

Πληροφορίες της Liberation, που επικαλείται πολλαπλές πηγές, αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν 70 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, μετά από καρδιακή ανακοπή.

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Το λεωφορείο «βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε σε ένα δέντρο στο χαντάκι», επιβεβαίωσε στο AFP ο δήμαρχος της Λεντ, Ιβ Κριστέν.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Η πρώτη εικόνα από τον τόπο του ατυχήματος

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Μαρτυρία σοκ: «Κάποιοι φώναζαν και έκλαιγαν»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο, περιέγραψε το περιστατικό στην Le Progrès .

«Ένα λευκό και μπλε σχολικό λεωφορείο από το δίκτυο Car Région βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε ένα μικρό χαντάκι. Ήμουν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο. Πριν καν φτάσω στο λεωφορείο, παρατήρησα κομμάτια από κλαδιά δέντρων στο δρόμο. Όταν έφτασα, αρκετοί μαθητές άρχισαν να βγαίνουν από το λεωφορείο. Κάποιοι φώναζαν και έκλαιγαν. Το σκηνικό ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό. Επικοινώνησα αμέσως με την αστυνομία για να αναφέρω το ατύχημα », είπε.