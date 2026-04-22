Ασυγκράτητο ζευγάρι έκανε σεξ στο αεροπλάνο -Η ανήκουστη δικαιολογία τους όταν τους τσάκωσαν - iefimerida.gr

Ένα ασυγκράτητο ζευγάρι δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι να ξεκινήσουν οι διακοπές του και πιάστηκαν να κάνουν σεξ στο αεροπλάνο, πριν απογειωθεί η πτήση τους.



Οι ταξιδιώτες, ηλικίας περίπου 50 ετών, έγιναν αντιληπτοί από συνεπιβάτες που τους είδαν να γίνονται ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους, ενώ κάθονταν στις θέσεις τους, με τους σοκαρισμένους αυτόπτες μάρτυρες να παρατηρούν «έντονες κινήσεις».



Ο Ντάρεν Στριτ και η σύζυγός του Λίζα, ήταν αυτοί που κατέγραψαν κατά λάθος το περιστατικό, καθώς τραβούσαν βίντεο το αεροσκάφος ενώ βρισκόταν στον διάδρομο πριν την απογείωση. Κι όπως δήλωσε ο Στριτ στην The Sun: «Σοκαριστήκαμε και αηδιάσαμε. Ενημερώσαμε το πλήρωμα, καθώς υπήρχαν παιδιά στην πτήση».



Αεροδρόμιο East Midlands

Η τρομερή δικαιολογία του ζευγαριού

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, το ζευγάρι υποστήριξε ότι δεν έκανε σεξ, αλλά προσευχόταν, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ταξίδευε με αεροπλάνο.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε πιστευτό από τους υπόλοιπους επιβάτες. «Πρέπει να νόμιζαν ότι η αεροσυνοδός γεννήθηκε χθες – όλοι ξέραμε τι έκαναν» είπε ο Στριτ.



Το πλήρωμα της Jet2 πάντως ήταν τόσο αυστηρό που εξέτασε το ενδεχόμενο να επιστρέψει η πτήση στο αεροδρόμιο των East Midlands. Όμως τελικά, η πτήση συνεχίστηκε κανονικά προς τα Γκραν Κανάρια, αλλά το ζευγάρι αποκλείστηκε από την αεροπορική εταιρεία.



Και σαν να μην έφτανε αυτό, τους πέταξαν έξω και από το ξενοδοχείο της Jet2 και αποκλείστηκαν και από την πτήση της επιστροφής.



Η ανακοίνωση της αεροπορικής

Σε ανακοίνωσή της, η Jet2 επιβεβαίωσε: «Οι συγκεκριμένοι πελάτες έχουν αποκλειστεί διά βίου. Ως αεροπορική εταιρεία και ταξιδιωτικός οργανισμός φιλικός προς τις οικογένειες, ακολουθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε απαράδεκτη συμπεριφορά όπως αυτή».