Αστυνομικοί σκότωσαν γυναίκα που προσπάθησε να απαγάγει νήπιο σε σούπερ μάρκετ και του επιτέθηκε με μαχαίρι - iefimerida.gr

Μια γυναίκα έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικών, αφού, σύμφωνα με τις Αρχές, επιχείρησε να απαγάγει ένα νήπιο σε σούπερ μάρκετ και το τραυμάτισε στο πρόσωπο με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης έξω από κατάστημα της αλυσίδας Walmart στην Ομάχα της Νεμπράσκα.

Απείλησε μητέρα και παιδί με μαχαίρι

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ύποπτη προσέγγισε μια γυναίκα πελάτισσα και ένα τρίχρονο αγόρι, τους οποίους δεν γνώριζε. Στη συνέχεια, φέρεται να έβγαλε ένα μεγάλο μαχαίρι που είχε κλέψει από το κατάστημα και να «άρπαξε το παιδί». Και οι τρεις βγήκαν από το σούπερ μάρκετ, με τη γυναίκα να κρατά το παιδί υπό την απειλή του μαχαιριού.

Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και έδωσε εντολές στη δράστιδα. Εκείνη, ωστόσο, άρχισε να κινεί το μαχαίρι προς το παιδί, τραυματίζοντάς το στο πρόσωπο. Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού που δόθηκε στη δημοσιότητα τη δείχνει να κρατά το μαχαίρι πάνω από το αγόρι, το οποίο καθόταν σε καρότσι. Τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ εναντίον της, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρή επί τόπου.

Τοπικά ΜΜΕ την ταυτοποίησαν ως τη 31χρονη Νοεμί Γκουζμάν. Το παιδί νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο ένα χέρι και στην αριστερή πλευρά του προσώπου, ωστόσο αναμένεται να επιβιώσει.



Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Ομάχα, Σκοτ Γκρέι, δήλωσε ότι παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε τη συμπεριφορά της γυναίκας, και τόνισε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Εκπρόσωπος της Walmart έκανε λόγο για «απαράδεκτη» πράξη βίας και επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τις Ααρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αστυνομίας υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν με επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα για να σώσουν τη ζωή του παιδιού. Ο δήμαρχος της πόλης πρόσθεσε ότι η άμεση επέμβαση των Αρχών απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.