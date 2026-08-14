Η αστυνομία της Βραζιλίας ανέκτησε οκτώ έργα Ματίς που είχαν κλαπεί το 2025 [εικόνα] - iefimerida.gr

Κίτρινο, μπλε, πράσινο, μοβ… κι ένα περίστροφο: η βραζιλιάνικη αστυνομία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ανέκτησε οκτώ έργα του πασίγνωστου γάλλου εικαστικού Ανρί Ματίς τα οποία είχαν κλαπεί τον Δεκέμβριο του 2025 σε βιβλιοθήκη της Σαν Πάουλου όπου ολοκληρωνόταν έκθεση.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε η αστυνομία παρουσιάζει τα έργα αυτά, κολάζ και έργα μικρών διαστάσεων με εξαιρετικά ζωηρά χρώματα, από το άλμπουμ Jazz (1947), βαλμένα πάνω σε κρεβάτι, κι ανάμεσά τους πυροβόλο όπλο.

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Τα έργα, εκτιμώμενης αξίας 200.000 δολαρίων (173.000 και πλέον ευρώ), βρέθηκαν στην κατοχή ενόπλου που τα «φύλαγε για τον ηθικό αυτουργό του εγκλήματος», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Διευκρίνισε πως βρήκε σε κατοικία στο κέντρο της Σαν Μπερνάρντου Ντο Κάμπου, κοντά στη Σαν Πάουλου, οκτώ από τα 13 έργα που είχαν κλαπεί στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε βιβλιοθήκη της πρωτεύουσας της ομώνυμης πολιτείας της Βραζιλίας.

Άνδρας που βρισκόταν επιτόπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για κλεπταποδοχή και παράνομη οπλοκατοχή, πάντα κατά την αστυνομία.

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Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της κλοπής είχε συλληφθεί τον Απρίλιο από τις αρχές στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ενώ προσπαθούσε να δωροδοκήσει φύλακα δημόσιου χώρου με σκοπό να διαπράξει άλλη κλοπή έργων τέχνης.

Γυναίκα, σε βάρος της οποίας διενεργείται έρευνα για κλοπή, τέθηκε επίσης υπό κράτηση.

Η ομάδα δρούσε «με οργανωμένο τρόπο», έκανε «προσχεδιασμό» και «κατανομή καθηκόντων» για την «κλοπή, την υποδοχή και τη διάθεση στη μαύρη αγορά (έργων) πολιτιστικής κληρονομιάς», σύμφωνα με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Το βιβλίο εικονογραφήσεων Jazz του Ανρί Ματίς (1869-1954) δημοσιεύτηκε στη Γαλλία το 1947. Εκτιμάται πως παγκοσμίως δεν υπάρχουν παρά 300 αντίτυπα, από τα οποία κάπου 250 φέρουν την υπογραφή του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.

Την 7η Δεκεμβρίου, δυο ένοπλοι εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη Μάριου τζ’ Αντράτζι, στην καρδιά της βραζιλιάνικης μητρόπολης, και λήστεψαν πολλά έργα τέχνης που παρουσιάζονταν στο πλαίσιο έκθεσης, αφού «υπέταξαν μια φύλακα και ζευγάρι ηλικιωμένων που επισκεπτόταν την έκθεση», σύμφωνα με την αστυνομία.

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Εκτός από τα έργα του Ματίς, έκλεψαν επίσης πέντε έργα του μοντερνιστή βραζιλιάνου εικαστικού Κάντιντου Πορτινάρι (1903-1962) -- αυτά τα τελευταία δεν έχουν βρεθεί κι η αστυνομία εκτιμά πως έχουν πουληθεί ήδη στη μαύρη αγορά.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη ήδη την επομένη της κλοπής, χάρη στο σύστημα αναγνώρισης βιομετρικών χαρακτηριστικών --προσώπου, στην προκειμένη περίπτωση-- που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές στη Σαν Πάουλου.

Τον Μάιο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η αστυνομία διεξήγαγε αρκετές επιχειρήσεις σε χώρους συνδεόμενους με «τις δημοπρασίες και το εμπόριο έργων τέχνης» σε διάφορες βραζιλιάνικες πόλεις.