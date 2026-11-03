Ψήφισαν οι τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA από το διάστημα -Δείτε τη διαδικασία - iefimerida.gr

Ακόμη και από το Διάστημα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι Αμερικανοί πολίτες για τις ενδιάμεσες εκλογές.



Ο αστροναύτης της NASA Ανίλ Μένον εξήγησε μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο Χ πώς κατάφερε να ψηφίσει ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Όπως ανέφερε, συμπλήρωσε ένα ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο μέσω του υπολογιστή του και το έστειλε με ασφάλεια στις εκλογικές αρχές της κομητείας Χάρις, στο Τέξας.

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Με ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ είπε ότι μετέτρεψε το δωμάτιο όπου κοιμούνται σε εκλογικό «κέντρο», όπου κάθε ένας εισερχόταν για να ψηφίσει.

Μάλιστα, δεν ήταν ο μόνος, καθώς και τα τρία μέλη του αμερικανικού πληρώματος είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία από το Διάστημα.

«Ναι, μπορείς να ψηφίσεις ακόμη και από το Διάστημα!», έγραψε χαρακτηριστικά ο αστροναύτης στην ανάρτησή του.

Προκειμένου να «επιβεβαιώσει» ότι άσκησε κανονικά τα εκλογικά του καθήκοντα φόρεσε τη χαρακτηριστική κονκάρδα «I Voted» (Ψήφισα) στο πέτο του.

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Οι Αμερικανοί αστροναύτες ψηφίζουν στο διάστημα από το 1997.