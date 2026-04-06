Από το διάστημα στον κινηματογράφο: ο αστροναύτης του Artemis II αποθεώνει την ταινία Project Hail Mary - iefimerida.gr

Η νέα διαστημική περιπέτεια «Project Hail Mary» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από το πλήρωμα του Artemis II.

Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν (Jeremy Hansen) δήλωσε το Σάββατο πως ο ίδιος και το υπόλοιπο πλήρωμα παρακολούθησαν την ταινία με τις οικογένειές τους, λίγο πριν την εκτόξευσή τους από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ.

Όπως σημείωσε, ήταν «πραγματική απόλαυση» να βλέπει το έργο ενώ προετοιμαζόταν για το δικό του, ιστορικό διαστημικό ταξίδι, γύρω από την Σελήνη.

Ο Γκόσλινγκ, συμπατριώτης του Χάνσεν, έστειλε τις καλύτερες ευχές του στους τέσσερις αστροναύτες λίγο πριν αναχώρησή τους το βράδυ της Τετάρτης 1/4.

/ Φωτογραφία: AP

«Η τέχνη μιμείται την επιστήμη και το αντίστροφο» ανέφερε ο Χάνσεν σε μία ζωντανή σύνδεση με την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία.

«Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά εμπνευσμένο παράδειγμα κάποιος που βγαίνει εκεί έξω και κάνει το καθήκον του για να σώσει την ανθρωπότητα. Είναι ένα σπουδαίο πρότυπο για όλους μας» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ΑP, o Χάνσεν γράφει ιστορία ως ο πρώτος μη Αμερικανός υπήκοος που συμμετέχει σε μια τέτοια αποστολή.



