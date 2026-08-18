Γαλλίδα και Αμερικανός αστροναύτης πραγματοποιούν διαστημικό περίπατο με θέα τη Γη -Δείτε Live - iefimerida.gr

Ιστορική είναι η ημέρα για τη Γαλλίδα αστροναύτη Σοφί Αντενό, καθώς πραγματοποιεί για πρώτη φορά διαστημικό περίπατο από τότε που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Μαζί με τον Αμερικανό αστροναύτη Ανίλ Μένον, βρίσκεται έξω από τον σταθμό, όπου οι δύο τους πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης.

Το γαλλοαμερικανικό δίδυμο έχει ξεκινήσει την αποσυναρμολόγηση της παλιάς, ελαττωματικής κεραίας, σε μια επιχείρηση που μεταδίδεται ζωντανά και παρακολουθείται από κοινό σε όλο τον κόσμο.

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Με κάμερες στις στολές επικοινωνία με τον σταθμό

Οι κινήσεις των δύο αστροναυτών καταγράφονται από κάμερες που είναι τοποθετημένες στα κράνη των διαστημικών στολών τους, ενώ τα μικρόφωνα επιτρέπουν στο κοινό να ακούει τις συνομιλίες τους με τους υπόλοιπους αστροναύτες κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ο αστροφυσικός Πατρίκ Μισέλ εξέφρασε, μέσω BFMTV, την ικανοποίησή του για τη διεθνή συνεργασία στο διάστημα.

«Είναι καλό να βλέπουμε ότι, παρά το τεταμένο γεωπολιτικό πλαίσιο, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όλοι μαζί. Η Σοφί Αντενό εκπροσωπεί τη Γαλλία και την Ευρώπη και στον σταθμό υπάρχουν επίσης Ρώσοι», δήλωσε.

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«Υπερηφάνεια για τη Γαλλία»

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τη Γαλλίδα αστροναύτη μέσω ανάρτησής του στο X, χαρακτηρίζοντάς την σύμβολο γαλλικής υπερηφάνειας.

«Η ώρα των πρωτοπόρων. Γινόμενη η πρώτη Γαλλίδα που βγαίνει στο διάστημα, η Σοφί Αντενό ενσαρκώνει μια γαλλική υπερηφάνεια όσο και έναν ορίζοντα για τα μικρά κορίτσια που ονειρεύονται το άπειρο», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.