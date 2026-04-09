Τι τρώνε, πώς κοιμούνται και πώς πλένονται οι 4 αστροναύτες του Artemis II - iefimerida.gr

Η τετραμελής αποστολή Artemis II της NASA έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής μετά από ένα πολύ σημαντικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Το σπουδαίο εγχείρημα, που κρατάει συνολικά 10 ημέρες κλεισμένους τους αστροναύτες μέσα στην κάψουλα του Onion, μπορεί να έχει τεράστια σημασία, αλλά η καθημερινότητά τους είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Παράλληλα, όπως σε κάθε επανδρωμένη αποστολή, τα μέλη της καλούνται να προσαρμοστούν σε ειδικές συνθήκες ακόμη και για τις πιο απλές ανάγκες τους, όπως είναι το φαγητό, ο ύπνος και η υγιεινή.



Πώς τρώνε στην κάψουλα Orion οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II

Η διατροφή των αστροναυτών έχει σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή πριν από την εκτόξευση, ώστε να καλύπτει τόσο τις ενεργειακές τους ανάγκες όσο και τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Το πρόγραμμα διατροφής βασίζεται σε εγκεκριμένα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Λόγω του περιορισμένου χώρου της κάψουλας, αποφεύγονται οι κονσέρβες, ενώ υπάρχει μόνο ένας μικρός θερμαντήρας. Έτσι, τα περισσότερα γεύματα καταναλώνονται σε θερμοκρασία δωματίου.



Το μενού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φρούτα και ξηρούς καρπούς, μέχρι μακαρόνια με τυρί και τορτίγιες, αποδεικνύοντας ότι η διατροφή στο Διάστημα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Επειδή η αίσθηση της γεύσης μειώνεται στη μικροβαρύτητα, χρησιμοποιούνται συχνά πικάντικα καρυκεύματα. Τα ροφήματα είναι επίσης περιορισμένα, καθώς δεν υπάρχει σύστημα ανακύκλωσης νερού.



Ύπνος σε… κάθετη θέση

Στο Διάστημα, η έννοια της ημέρας και της νύχτας δεν είναι ίδια όπως στη Γη, καθώς ο ήλιος ανατέλλει και δύει πολλές φορές μέσα σε ένα 24ωρο. Γι' αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα ύπνου των αστροναυτών συγχρονίζεται με το κέντρο ελέγχου στη Γη, διατηρώντας έναν σταθερό κύκλο 24 ωρών.

Η έλλειψη βαρύτητας αλλάζει εντελώς τον τρόπο που κοιμάται κανείς. Οι αστροναύτες δεν ξαπλώνουν, αλλά στερεώνονται μέσα σε υπνόσακους που είναι τοποθετημένοι στους τοίχους της κάψουλας, ώστε να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη αιώρηση και να εξασφαλίζεται μια σχετική άνεση.



Άσκηση σε τροχιά

Η καθημερινή άσκηση είναι απαραίτητη για την υγεία των αστροναυτών, καθώς η απουσία βαρύτητας προκαλεί γρήγορη απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας. Για τον λόγο αυτό, κάθε μέλος του πληρώματος γυμνάζεται περίπου 30 λεπτά την ημέρα.



Η προπόνηση πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό. Ένα από τα βασικά εργαλεία είναι μια συσκευή τύπου flywheel, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση ασκήσεων δύναμης, προσομοιώνοντας φορτίο.



Υγιεινή και σωματικές ανάγκες

Η προσωπική υγιεινή στο Διάστημα αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση. Χωρίς τρεχούμενο νερό και ντους, οι αστροναύτες χρησιμοποιούν υγρά μαντηλάκια, ειδικά σαπούνια και ξηρό σαμπουάν. Το βασικό κιτ περιλαμβάνει επίσης οδοντόβουρτσα και οδοντόκρεμα.

Όσον αφορά τη χρήση της τουαλέτας, εφαρμόζεται ένα ειδικό σύστημα που λειτουργεί με αναρρόφηση, ώστε να διαχειρίζεται τα υγρά και στερεά απόβλητα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Τα υγρά αποβάλλονται, ενώ τα στερεά αποθηκεύονται για μεταγενέστερη διαχείριση.

Παρά τις δυσκολίες, οι λύσεις αυτές επιτρέπουν στους αστροναύτες να διατηρούν μια στοιχειώδη καθημερινότητα, αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη προσαρμοστικότητα δεν έχει όρια και στο Διάστημα.