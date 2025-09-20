Αστέρια της Marvel στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ κατά της Disney για το «κόψιμο» της εκπομπής του - iefimerida.gr

Στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ σπεύδουν και αστέρια της Marvel, θυγατρικής της Disney μετά την επ’ αόριστον αναστολή της εκπομπής του από το ABC κατόπιν πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο γνωστότερος εξ’ αυτών είναι σίγουρα ο Πέδρο Πασκάλ, πρωταγωνιστής της τελευταίας ταινίας της Marvel «The Fantastic Four: First Steps», ο οποίος δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Instagram μια φωτογραφία του με τον Κίμελ και τη λεζάντα: «Σε στηρίζω!», ενώ τάχθηκε υπέρ της «προάσπισης» της ελευθερίας του λόγου και της δημοκρατίας.

Ο Πασκάλ, βέβαια, δεν ήταν το πρώτο αστέρι της Marvel που έσπευσε να στηρίξει τον Κίμελ, αφού είχαν προηγηθεί οι ηθοποιοί Μαρίζα Τομέι και Τατιάνα Μασλάνι, οι οποίες μάλιστα απηύθυναν έκκληση για μποϊκοτάζ κατά του κολοσσού της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας.

Η 60χρονη Τομέι, που είχε ενσαρκώσει στη σειρά ταινιών Spiderman με συμπρωταγωνιστή τον Τομ Χόλαντ τη «θεία Μέι» του «ανθρώπου-αράχνη», αναδημοσίευσε μια έκκληση προς τους συνδρομητές της Disney να μποϊκοτάρουν διάφορες υπηρεσίες της, όπως οι Marvel, ABC, ESPN, Fox Entertainment, Hulu, Pixar και Lucasfilm.

Από την πλευρά της η 39χρονη Μασλάνι, που έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά της Marvel "She-Hulk: The Lawyer", δημοσίευσε μια φωτογραφία της από τα παρασκήνια του πλατό και προέτρεψε τους ακολούθους της στο Instagram να «ακυρώσουν τις συνδρομές τους στο Disney+, το Hulu και το ESPN!»

Οργισμένος με την απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ είναι και ο αρσενικός Χαλκ. Ο Μαρκ Ράφαλο, ο οποίος υποδύθηκε τον πράσινο γίγαντα στην μεγάλη οθόνη, μίλησε διαδικτυακά σε μια πολιτική συγκέντρωση σημειώνοντας: «Ο κλάδος μου δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι συμβαίνει. Αλλά καταλαβαίνουν ότι η ελευθερία της έκφρασής μας δέχεται επίθεση».

Στους επαναστατημένους «υπερήρωες» προσχώρησε και ο Ντέιμον Λίντελοφ, δημιουργός της επιτυχημένης cult σειράς "Lost", ο οποίος εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του στον Κίμελ.

Ο διάσημος σεναριογράφος και παραγωγός πολυάριθμων επιτυχημένων σειρών και ταινιών ("Watchmen", "Star Trek: Into Darkness", "World War Z") τόνισε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι είναι «σοκαρισμένος, λυπημένος και θυμωμένος» με την απόφαση της Disney και ελπίζει ότι θα ανακληθεί σύντομα η αναστολή της εκπομπής του Κίμελ, ειδάλλως δεν μπορεί να φανταστεί περαιτέρω συνεργασία του με την Disney.