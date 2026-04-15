Άσχημα νέα για πρόεδρο μεγάλης εταιρείας -Για ποιον λόγο κατηγορείται και παραπέμπεται σε δίκη - iefimerida.gr

Η Εισαγγελία του Τορίνο ζήτησε την παραπομπή σε δίκη του John Elkann, του προέδρου της Ferrari, ο οποίος κατηγορείται για φορολογική απάτη.
Κατηγορούμενος σε μία υπόθεση φοροδιαφυγής που σχετίζεται με την κληρονομιά που έλαβε από τη γιαγιά του, ο John Elkann, πρόεδρος της Ferrari, συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο να καταβάλει ένα βαρύ πρόστιμο ύψους 183 εκατ. ευρώ στις ιταλικές φορολογικές αρχές.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο