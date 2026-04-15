Άσχημα νέα για πρόεδρο μεγάλης εταιρείας -Για ποιον λόγο κατηγορείται και παραπέμπεται σε δίκη - iefimerida.gr

Η Εισαγγελία του Τορίνο ζήτησε την παραπομπή σε δίκη του John Elkann, του προέδρου της Ferrari, ο οποίος κατηγορείται για φορολογική απάτη.

Κατηγορούμενος σε μία υπόθεση φοροδιαφυγής που σχετίζεται με την κληρονομιά που έλαβε από τη γιαγιά του, ο John Elkann, πρόεδρος της Ferrari, συμφώνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο να καταβάλει ένα βαρύ πρόστιμο ύψους 183 εκατ. ευρώ στις ιταλικές φορολογικές αρχές.

