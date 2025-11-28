Άσχημα νέα για όσους οδηγούν μόνοι τους στο αυτοκίνητο -Πού δεν θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν - iefimerida.gr

Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται στην Ευρώπη, όπου ολοένα και περισσότερες χώρες εφαρμόζουν μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Το μποτιλιάρισμα δεν αποτελεί μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα, αφού σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αναζητούν τρόπους αποφόρτισης των δρόμων, ειδικά τις ώρες αιχμής. Ένας από τους βασικούς άξονες αυτής της στρατηγικής είναι η προώθηση του carpooling, δηλαδή η χρήση του αυτοκινήτου από περισσότερους επιβάτες, ώστε να μειωθεί ο συνολικός αριθμός οχημάτων και κατ’ επέκταση η κίνηση και οι εκπομπές ρύπων.

