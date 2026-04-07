Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis ΙΙ επιστρέφουν στη Γη -Πότε αναμένεται να προσθαλασσωθούν, δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής τους πτήσης στην τροχιά της Σελήνης, το 4μελές πλήρωμα της αποστολή της NASA, Artemis II κατευθύνεται πλέον προς τη Γη.

Οι τρεις Αμερικανοί αστροναύτες Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουάιζμαν και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής στο «σπίτι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επιστρέφουμε», δήλωσε η Κριστίνα Κοχ, η οποία γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από τη Σελήνη, συμπληρώνοντας: «θα είμαστε πηγές έμπνευσης, όμως θα επιλέγουμε πάντα τη Γη».

Το Μεγάλο Σάββατο η προσθαλάσσωση

Το πλήρωμα της Artemis II αναμένεται στη Γη το Μ. Σάββατο, αφού

κατέρριψε το ρεκόρ της μακρινότερης απόστασης σε επανδρωμένη διαστημική πτήση .

Το πλήρωμα του Artemis II αναμένεται να προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, στις 10 Απριλίου, στις 20:07 τοπική ώρα ανατολικής Αμερικής (τα ξημερώματα της 11 Απριλίου ώρα Ελλάδας).

Μόλις φτάσουν στη Γη, οι 4 αστροναύτες θα έχουν διανύσει συνολικά πάνω από 695.000 μίλια (1.118.494 χλμ.).﻿

«Είδαμε θαύματα που κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ»

Οι αστροναύτες έφτασαν στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει επιτευχθεί ποτέ από ανθρώπους, φτάνοντας στη Σελήνη για πρώτη φορά από την εποχή της αποστολής Apollo 17 το 1972.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Orion πλησίασε τη Σελήνη σε απόσταση περίπου 4.067 μιλίων, με το 21% της «σκοτεινής» πλευράς του φεγγαριού να είναι φωτισμένο και να καταφράφεται από το πλήρωμα.

Ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν δήλωσε ότι το πλήρωμα του διαστημοπλοίου Orion «είδε αξιοθέατα που κανένας άνθρωπος δεν έχει δει ποτέ», ενώ ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ είπε ότι «δεν υπάρχουν επίθετα» για να περιγράψουν αυτό που παρατήρησαν.

Κατά την διάρκεια του σχεδόν 7ωρου ταξιδιού τους γύρω από την θεατή και αθέατη πλευρά της Σελήνης, οι 4 αστροναύτες παρατήρησαν σχεδόν άγνωστους σεληνιακούς κρατήρες, είδαν μία δύση και μια ανατολή της Γης, και παρακολούθησαν από το διάστημα μια ηλιακή έκλειψη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγχαρητήρια από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια στους αστροναύτες της Artemis ΙΙ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με το πλήρωμα της κάψουλας Ωρίων, όταν αυτοί έκαναν τον γύρο της Σελήνης και βγήκαν από την «σκοτεινή πλευρά» του φεγγαριού, μετά από 40 λεπτά χωρίς επικοινωνία με την Γη.

«Σήμερα, γράψατε ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική πραγματικά περήφανη», είπε στους αστροναύτες ο Τραμπ, στη 12λεπτη συνομιλία τους.

Επόμενος σταθμός ο Άρης

«Οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί κάτι σαν αυτό που κάνετε σε ένα επανδρωμένο διαστημόπλοιο. Είναι πραγματικά ξεχωριστό» τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ επαίνεσε τους 4αστροναύτες για το «θάρρος» και την «ιδιοφυΐα» τους — και σημείωσε ότι το ταξίδι τους αποτελεί πρόδρομο της προσπάθειας της NASA να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά μετά από πάνω από μισό αιώνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αποστολή σας ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της Αμερικής στην επιφάνεια της Σελήνης πολύ σύντομα» είπε χαρακτηριστικά.

«Η Αμερική είναι ένα πρωτοπόρο έθνος και οι τέσσερις γενναίοι αστροναύτες του Artemis II είναι πραγματικά σύγχρονοι πρωτοπόροι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν στη συνέχεια να «φτάσουν στον Άρη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ είναι ο τελευταίος πρόεδρος που κάνει τηλεφωνική κλήση σε αστροναύτες, μια παράδοση που καθιερώθηκε όταν ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον τηλεφώνησε στον Νιλ Άρμστρονγκ και τον Μπαζ Όλντριν ενώ βρίσκονταν στη Σελήνη.

