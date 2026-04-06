Το Artemis II της NASA εισήλθε στο βαρυτικό πεδίο της Σελήνης -Οι 4 αστροναύτες θα γράψουν ιστορία - iefimerida.gr

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA εισήλθαν στο βαρυτικό πεδίο της Σελήνης.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA εισήλθαν στο βαρυτικό πεδίο της Σελήνης, καθώς ακολουθούσαν μια τροχιά που σύντομα θα τους οδηγήσει πάνω από τη σκοτεινή, αθέατη πλευρά της Σελήνης, ώστε να γίνουν οι άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει πιο μακριά στην ιστορία, μετέδωσε το Reuters.

Το πλήρωμα τoυ Artemis II, που ταξιδεύει με την κάψουλα Orion από την εκτόξευσή του από τη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα, θα φτάσει στη μέγιστη απόσταση της αποστολής από τη Γη, περίπου 252.757 μίλια, 4.102 μίλια πέρα από το ρεκόρ που κατείχε το πλήρωμα του Apollo 13 για 56 χρόνια.