Tο Artemis II πλησιάζει στο πιο τρομακτικό σημείο του ταξιδιού στη Σελήνη -40 λεπτά απόλυτης σιωπής, τι θα συμβεί - iefimerida.gr

Οι αστροναύτες του Artemis II ετοιμάζονται για την πιο τρομακτική στιγμή του ταξιδιού τους στην Σελήνη.

Η αποστολή Artemis II της NASA πλησιάζει σε μία από τις πιο κρίσιμες και αγωνιώδεις στιγμές της σύγχρονης διαστημικής εξερεύνησης, καθώς το διαστημικό σκάφος Orion πρόκειται να περάσει πίσω από τη Σελήνη και να χαθεί η επικοινωνία με τη Γη για περίπου 40 λεπτά, μετά τα μεσάνυχτα.

Το γεγονός αυτό, αν και είναι απολύτως αναμενόμενο και μέρος του σχεδιασμού της αποστολής, δημιουργεί έντονη ψυχολογική πίεση τόσο στο πλήρωμα όσο και στο κέντρο ελέγχου πίσω στη γη, αφού κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής χρονικής περιόδου δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας ή άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση προβλήματος.

Το Artremis II στο βαρυτικό πεδίο της Σελήνης

Οι τέσσερις αστροναύτες της Artemis II έχουν ήδη εισέλθει στο βαρυτικό πεδίο της Σελήνης και ακολουθούν τροχιά που τους οδηγεί στην αθέατη πλευρά του φυσικού δορυφόρου της Γης. Με την πορεία αυτή αναμένεται να καταρρίψουν το ιστορικό ρεκόρ απόστασης που είχε καταγραφεί από την αποστολή Apollo 13 το 1970, φτάνοντας σε απόσταση περίπου 406.000 χιλιομέτρων από τη Γη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ ανθρώπινο πλήρωμα στο διάστημα, μια ιστορική στιγμή στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, οι αστροναύτες καταγράφουν φωτογραφίες και βίντεο της Σελήνης, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα και παρατηρήσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές αποστολές. Το πρόγραμμα προβλέπει επτά ώρες παρατήρησης της σεληνιακής επιφάνειας, με το πλήρωμα να χωρίζεται σε ζεύγη ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο ο περιορισμένος χώρος στα παράθυρα του Orion. Ενώ δύο μέλη θα παρατηρούν τη Σελήνη, τα υπόλοιπα θα ασκούνται, θα εκτελούν τεχνικές διαδικασίες ή θα καταγράφουν δεδομένα.

Η πιο τρομακτική στιγμή -40 λεπτά απόλυτης σιωπής

Η πιο αγχωτική στιγμή θα έρθει όταν το Orion περάσει πίσω από τη Σελήνη και χαθεί η επαφή με το Deep Space Network, το σύστημα επικοινωνιών της NASA που συνδέει το διαστημικό σκάφος με τη Γη. Η σεληνιακή μάζα θα μπλοκάρει τα ραδιοσήματα, προκαλώντας τη λεγόμενη «ζώνη σιωπής».

Κατά τη διάρκεια αυτών των 40 λεπτών, 1:47 το πρωί (ώρα Ελλάδας) το πλήρωμα θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο από τη Σελήνη, βλέποντας τον ουράνιο δορυφόρο σε εντυπωσιακή κλίμακα, ενώ το κέντρο ελέγχου θα περιμένει με αγωνία την επανασύνδεση.

Παρά την ένταση της στιγμής, οι υπεύθυνοι της αποστολής εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Όπως δήλωσαν, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ελέγχου, καθώς η τροχιά του Orion βασίζεται στη φυσική της βαρυτικής έλξης της Σελήνης, η οποία θα το επαναφέρει με ασφάλεια προς τη Γη. Η αποστολή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτούνται επικίνδυνες ενεργοποιήσεις κινητήρων κατά τη διάρκεια της διέλευσης, μειώνοντας έτσι σημαντικά το ρίσκο.

Ανάλογες διακοπές επικοινωνίας έχουν συμβεί και στο παρελθόν, τόσο στις αποστολές Apollo όσο και στην Artemis I, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για φυσιολογικό μέρος των διαστημικών ταξιδιών γύρω από τη Σελήνη, εξηγούν σε δημοσιεύματά τους διεθνή ΜΜΕ, όπως το BBC και η Daily Mail, αντίστοιχα . Το πλήρωμα γνωρίζει εκ των προτέρων το χρονικό πλαίσιο της σιωπής και έχει εκπαιδευτεί να λειτουργεί αυτόνομα, ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας.

Το ταξίδι της επιστροφής

Μετά την ολοκλήρωση της διέλευσης, η επικοινωνία θα αποκατασταθεί και οι αστροναύτες θα συνεχίσουν την αποστολή τους, μεταδίδοντας εικόνες και δεδομένα στη Γη. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει το ταξίδι επιστροφής, το οποίο θα διαρκέσει περίπου τέσσερις ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα πραγματοποιηθούν σημαντικές δοκιμές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών προστασίας από ηλιακές εκρήξεις και ακτινοβολία, στοιχεία κρίσιμα για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές.

Το Orion θα εισέλθει τελικά στην ατμόσφαιρα της Γης με ταχύτητα περίπου 40.000 χιλιομέτρων την ώρα, πριν προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι άνω του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων. Η επιτυχία της Artemis II θεωρείται καθοριστική, καθώς αποτελεί το βασικό βήμα για την επόμενη φάση του προγράμματος, που είναι η επανδρωμένη προσελήνωση.

Ο τελικός στόχος είναι η επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη μέχρι το 2028, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά μετά το 1972.