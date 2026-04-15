Artemis II: Η συγκινητική στιγμή που άνοιξαν την πόρτα της κάψουλας με τους 4 αστροναύτες στη μέση του ωκεανού - iefimerida.gr

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την επιστροφή των αστροναυτών της NASA στη Γη, μετά την ιστορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που διασώστες άνοιξαν την καταπακτή της κάψουλας Orion, χαιρετώντας με χαμόγελα και πανηγυρίζοντας με τους τέσσερις αστροναύτες. Η αποστολή Artemis II ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από ταξίδι δέκα ημερών που οδήγησε τους αστροναύτες σε απόσταση άνω των 406.000 χιλιομέτρων μακριά από τη Γη.

Η επιστροφή στη Γη

Κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, το σκάφος ανέπτυξε ταχύτητες έως και 40.200 χλμ./ώρα, ενώ με αλεξίπτωτα επιβραδύνθηκε η κάθοδός του πριν από την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια.

Μια ομάδα διάσωσης έσπευσε αμέσως στο σημείο και, όπως φαίνεται στο βίντεο, άνοιξε την καταπακτή για να υποδεχτεί τους Ρέιντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν. «Καλώς ήρθατε σπίτι» ακούστηκαν να λένε στο πλήρωμα, το οποίο ήταν χαρούμενο.

Η NASA θεώρησε την αποστολή απόλυτα επιτυχημένη, καθώς το σκάφος προσθαλασσώθηκε ακριβώς στο προκαθορισμένο σημείο. Η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα της Γης ξεκίνησε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) το Σάββατο, με την κάψουλα Orion να διαχωρίζεται από τη μονάδα υπηρεσιών του διαστημόπλοιου. Ο διαχωρισμός επέτρεψε στη θερμική ασπίδα να προστατεύσει τους αστροναύτες από θερμοκρασίες που έφτασαν τους 2.760 βαθμούς Κελσίου. Για έξι λεπτά σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας λόγω «συσσώρευσης πλάσματος».

Παρά μια μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία με τα σωστικά συνεργεία, οι γιατροί που επιβιβάστηκαν πρώτοι στην κάψουλα επιβεβαίωσαν ότι και οι τέσσερις αστροναύτες ήταν καλά στην υγεία τους.

Η ομάδα διάσωσης ακούστηκε συγκεκριμένα να φωνάζει «four green» καθώς άνοιγε την καταπακτή, για να ενημερώσει ότι και οι τέσσερις αστροναύτες φαίνονταν υγιείς.

Στη συνέχεια, οι αστροναύτες μεταφέρθηκαν στο πολεμικό πλοίο «USS John P. Murtha» για ιατρικές εξετάσεις.

Σε αντίθεση με προηγούμενες αποστολές μεγάλης διάρκειας, οι αστροναύτες ήταν σε θέση να περπατήσουν μόνοι τους. Τελικά, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον, όπου επρόκειτο να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.