Artemis II: Γιατί συγκινήθηκαν οι αστροναύτες της NASA -Η πρόταση που τους έκανε να αγκαλιαστούν [βίντεο] - iefimerida.gr

Πριν από λίγες ημέρες τέσσερις αστροναύτες ξεκίνησαν το ταξίδι που τους οδήγησε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από πάνω από 50 χρόνια.

Το πλήρωμα του Artemis II βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο πιο μακρινό σημείο του Διαστήματος που έχει φτάσει ποτέ η ανθρωπότητα σε απόσταση 252.752 μιλίων (406.764 χιλιόμετρα) μακριά από τη Γη, και τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης (ώρα Ελλάδος) πέρασε στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Οι αστροναύτες πρότειναν ονόματα για δύο κρατήρες στη Σελήνη

Καθώς οι τέσσερις αστροναύτες κατέρριπταν το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη επικοινώνησαν με το Κέντρο Ελέγχου σε μια συγκινητική στιγμή που μεταδόθηκε ζωντανά από το NASA TV. «Η επιστημονική μας ομάδα μάς βοήθησε με μερικούς σχετικά νέους κρατήρες στη Σελήνη που δεν είχαν προηγουμένως ονομαστεί. Και το πλήρωμά μας θα ήθελε να προτείνει μερικά πιθανά ονόματα», είπε ο Τζέρεμι Χάνσεν, αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας. «Περάσαμε λίγη ώρα σήμερα το πρωί κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο και καταφέραμε να τα δούμε και με γυμνό μάτι αλλά και μέσα από τον τηλεφακό, οπότε θεωρούμε ότι είναι μια καλή στιγμή να το μεταδώσουμε αυτό», ανέφερε και συνέχισε προτείνοντας ονόματα για δύο κρατήρες,

Είπε ότι θέλουν να ονομαστεί ο πρώτος «Integrity», από το όνομα του διαστημοπλοίου Orion της αποστολής Artemis II. Η πρόταση για τον δεύτερο κρατήρα όμως ήταν πολύ πιο προσωπική, καθώς το πλήρωμα ζήτησε να ονομαστεί «Carroll», στη μνήμη της συζύγου του διοικητή της αποστολής Ρέιντ Γουάιζμαν.

«Πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι και, μέσα στη δεμένη οικογένεια των αστροναυτών μας, χάσαμε ένα αγαπημένο πρόσωπο», είπε ο Χάνσεν. «Υπάρχει ένα σχηματισμός σε ένα πραγματικά ξεχωριστό σημείο στη Σελήνη», συνέχισε και πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα φωτεινό σημείο που είναι ορατό από τη Γη σε συγκεκριμένες φάσεις του σεληνιακού κύκλου. «Θα θέλαμε να το ονομάσουμε Carroll», είπε εμφανώς συγκινημένος. Αμέσως όλοι οι αστροναύτες αγκαλιάστηκαν.

«Integrity και κρατήρας Carroll, σας ακούμε δυνατά και καθαρά», απάντησε μέσω ασυρμάτου η Τζένι Γκίμπονς, η αναπληρωματική αστροναύτης που βρισκόταν στο Κέντρο Ελέγχου.

Η Κάρολ Γουάιζμαν πέθανε το 2020 αφήνοντας πίσω της τον σύζυγό της και τις δύο τους κόρες.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο με τη στιγμή που οι αστροναύτες προτείνουν ονόματα για κρατήρες στη Σελήνη:﻿