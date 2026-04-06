Το Artemis II έγραψε Ιστορία: Έφτασε στο πιο μακρινό σημείο του Διαστήματος που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος - iefimerida.gr

Μια ιστορική στιγμή σημειώθηκε σήμερα, καθώς το Artemis II της NASA έφτασε στο πιο μακρινό σημείο του Διαστήματος που έχει φτάσει η ανθρωπότητα.

H NASA στις 21:00 ώρα Ελλάδος έκανε γνωστό πως το τετραμελές πλήρωμα βρίσκεται σε απόσταση 252.752 μιλίων (406.764 χιλιόμετρα) μακριά από τη Γη, απόσταση μεγαλύτερη κατά 4.102 μίλια (6.601 χιλιόμετρα) από αυτή που είχε διανύσει το Apollo 13 το 1970.

To 4μελες πλήρωμα (οι τρεις Αμερικανοί Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γκλόβερ και Ριντ Γουάιζμαν και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν) βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και κατάφερε να γράψει σήμερα Ιστορία, στην 5η ημέρα του 10ήμερου ταξιδιού.

Αύριο, Μ. Τρίτη, αναμένεται να πλησιάσουν πιο κοντά στη Σελήνη για να την παρατηρήσουν, ενώ από τη Μ. Τετάρτη θα ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής. Στη Γη αναμένονται το Μ. Σάββατο.

Να σημειωθεί πως εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να χαθεί για περίπου 40 λεπτά η επαφή με τη Γη, όσο το διαστημικό σκάφος θα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της Σελήνης.

Αυτό αναμένεται να γίνει στις 01:47 τα ξημερώματα της Μ. Τρίτης (ώρα Ελλάδος).

Το μήνυμα της NASA στο Artemis II

Με το που έσπασε το πλήρωμα αυτό το ιστορικό για την ανθρωπότητα ρεκόρ, η NASA έστειλε το εξής μήνυμα στους αστροναύτες:

«Στις 15 Απριλίου 1970, κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13, τρεις εξερευνητές κατέγραψαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχουν ταξιδέψει ποτέ άνθρωποι μακριά από τον πλανήτη μας. Εκείνη την περίοδο, πριν από περισσότερα από 55 χρόνια, οι Λόβελ, Σουάιγκερτ και Χέιζ ταξίδεψαν σε απόσταση 400.171 χιλιομέτρων από τη Γη. Σήμερα, για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας, προχωράτε πέρα από αυτό το όριο».

