«Artemis II»: Οι αστροναύτες αντικρίζουν για πρώτη φορά τη μακρινή πλευρά της Σελήνης [βίντεο-φωτογραφίες] - iefimerida.gr

Οι αστροναύτες της NASA, της αποστολής του Artemis II, έζησαν μια ιστορική στιγμή.

Για πρώτη φορά αντίκρισαν τη μακρινή, μη ορατή από τη Γη πλευρά της Σελήνης.

Το διαστημόπλοιο Orion πλησίασε στο κοντινότερο σημείο από το φεγγάρι, προσφέροντας στους επιστήμονες και το πλήρωμα μοναδικές ευκαιρίες παρατήρησης.

Η NASA δημοσίευσε εικόνες που τραβήχτηκαν στις 5 Απριλίου, τέταρτη ημέρα της αποστολής, παρουσιάζοντας τη Γη μέσα από τα παράθυρα του Orion λίγο πριν το πλησιέστερο πέρασμα από τη Σελήνη.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ένα βίντεο 28 δευτερολέπτων που συμπυκνώνει επτά ώρες προσομοίωσης της θέας των αστροναυτών.

Ιστορικές στιγμές: Η Σελήνη σχεδόν πλήρως φωτισμένη και τη Γη σχεδόν σε πλήρη έκλειψη

Η ειδική αποστολής Κριστίνα Κοχ περιέγραψε την εμπειρία ως «απολύτως εντυπωσιακή».

Η μακρινή πλευρά της Σελήνης αποκαλύπτει χαρακτηριστικά που διαφέρουν σημαντικά από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τη Γη. Η NASA επισημαίνει ότι περιοχές όπως η λεκάνη Orientale, ένας γιγάντιος κρατήρας πολλαπλών δακτυλίων, παρατηρούνται για πρώτη φορά πλήρως από ανθρώπινα μάτια.

Η δυνατότητα να βλέπει κανείς ταυτόχρονα τη Σελήνη σχεδόν πλήρως φωτισμένη και τη Γη σχεδόν σε πλήρη έκλειψη χαρακτηρίζεται από τους αστροναύτες ως «πραγματικά συγκλονιστική».

Artemis II: Η επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη

Το πλήρωμα του Artemis II έχει στη διάθεσή του περίπου πέντε ώρες για σεληνιακές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων σημείων ιστορικών αποστολών Apollo, ενώ θα συνεχίσουν τις μετρήσεις και κατά τη διάρκεια της προσωρινής απώλειας σήματος όταν η Γη θα βγει από το οπτικό πεδίο του Orion.

Η επιστημονική ομάδα της NASA συνδυάζει δεδομένα από τον Lunar Reconnaissance Orbiter με την τροχιά του Orion, δημιουργώντας εργαλεία για την πλήρη αξιοποίηση κάθε στιγμής της διέλευσης.

Οι αστροναύτες συνεχίζουν να προσφέρουν μοναδικά στιγμιότυπα για τους επιστήμονες και το κοινό, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση της Σελήνης.