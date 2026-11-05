Η Αρμενία θα υποβάλει επίσημη υποψηφιότητα ένταξης στην ΕΕ έως το 2028 - iefimerida.gr

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, γνωστοποίησε την πρόθεση της χώρας του να καταθέσει αίτηση για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2028.

Οι διπλωματικοί δεσμοί μεταξύ της Μόσχας και του Γερεβάν έχουν επιδεινωθεί αισθητά μετά τη στρατιωτική ήττα της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν το 2020, αλλά και την επακόλουθη ανακατάληψη του διαφιλονικούμενου θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το Μπακού το 2023.

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Όμως, η Αρμενία, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία, έχει αρχίσει να στρέφει το βλέμμα της προς τη Δύση.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Πασινιάν ανέφερε ότι έχει δρομολογηθεί μια διαδικασία που στοχεύει στη δημιουργία μιας εναλλακτικής προοπτικής, ώστε ο λαός της Αρμενίας να έχει τη δυνατότητα επιλογής.

«Η διαδικασία αυτή θα μας οδηγήσει τελικά, το 2027 ή το 2028, στην επίσημη υποβολή υποψηφιότητας για να αρχίσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ ως πλήρες μέλος», συμπλήρωσε.



Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η χώρα δεν σκοπεύει προς το παρόν να αποχωρήσει από την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, μια εμπορική συμμαχία που αποτελείται από συμμάχους της Ρωσίας.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η ένταξη του Γερεβάν στην ΕΕ δεν είναι συμβατή με την παραμονή του στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και υποστηρίζει την ιδέα της διεξαγωγής δημοψηφίσματος στην Αρμενία σχετικά με τη φιλοδυτική στροφή της κυβέρνησης.

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Ο Νικόλ Πασινιάν δήλωσε επιπλέον ότι η χώρα του έχει «χάσει το ενδιαφέρον της» για τον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, μια στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Ρωσίας, στην οποία η Αρμενία έχει ήδη αναστείλει τη συμμετοχή της.

Φέτος, η Μόσχα επέβαλε εμπορικούς περιορισμούς στις εξαγωγές αρμενικών γεωργικών προϊόντων και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επανεξετάσει τις μειωμένες τιμές στην ενέργεια που παρέχει στο Γερεβάν.

Η Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αρμενίας και μια κρίσιμη αγορά για τις εξαγωγές της. Πολλοί Αρμένιοι πολίτες ζουν και εργάζονται στη Ρωσία, ενώ το Γερεβάν εξαρτάται από τη Μόσχα για τις προμήθειές του σε όπλα και ενέργεια.